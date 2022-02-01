24 листопада 2021 року Укрпатент видав компанії Beijing DiDi Infinity Technology Development свідоцтво про реєстрацію торгової марки в Україні. Проте компанія зіткнулась із низкою складнощів, зокрема у грудні була змушена провести делістинг з Нью-Йоркської фондової біржі на вимогу китайських регуляторів.

Читайте також В української BlaBlaCar новий генеральний директор: хто тепер очолює компанію

DiDi не з'явиться на українському ринку

У 2021 році DiDi почала збирати команду в Україні і навіть відкрила тут власний офіс. Планувалось, що сервіс запуститься ще до кінця 2021 року.

Проте, як повідомляє видання AIN.ua, український офіс довелось закрити, а команду з найнятих 10 людей – звільнити. План виходу на український ринок заморожений і наразі не обговорюється.

Чим займається компанія DiDi DiDi – китайський сервіс, що надає послуги каршерингу, райдшерингу, велошерингу та виконує функції агрегатора таксі. Штаб-квартира компанії розташована у Пекіні.

Додамо, що 30 червня 2021 року сервіс DiDi залучив понад 4 мільярди доларів у ході IPO на нью-йоркській Nasdaq. Напередодні компанія потрапила під антимонопольне розслідування китайської влади, а вже через кілька днів після виходу на біржу США китайський регулятор змусив видалити застосунок DiDi для виклику таксі з усіх місцевих магазинів додатків.

Вас може зацікавити – Історія компанії Uber: дивіться відео