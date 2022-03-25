Під головним офісом Raiffeisen у Відні відбувся проукраїнський мітинг: що вимагали від компанії

Під головним офісом Raiffeisen Bank International, яка досі здійснює діяльність на території Росії, відбувся проукраїнський мітинг. Від компанії вимагали припинити заробляти гроші на крові українців.

21 березня близько 100 мітингувальників під головним представництвом австрійського банку у Відні дали компанії визначений час на прийняття рішення щодо негайного виходу з російського ринку. 24 канал також побував на демонстрації і передає деталі з місця події.

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Що мітингувальники вимагали від Raiffeisen

Демонстрація тривала близько півтори години біля головного офісу компанії у третьому районі Відня. Причиною зібрання активістів стало те, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну Raiffeisen продовжує працювати на ринку країни-агресорки.

На 22 день повномасштабної війни у компанії обмежились лише заявою про імовірний поступовий вихід із Росії:

Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI розглянути свою позицію у Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Raiffeisen у Росії, включно з ретельно керованим виходом Raiffeisen з ринку країни,

– повідомив гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.

Демонстрантів такі заяви компанії не влаштовують – вони вимагали негайного і повного виходу Raiffeisen з території країни-терористки. Тобто, закликали припинити вести бізнес на крові українців і не фінансувати війну.

Мітинг під головним офісом Raiffeisen у Відні 21 березня / Фото Сергій Зятюк, 24 канал

Потрібно отримати стратегічне офіційне рішення (про вихід з російського ринку – ред. 24 канал), обговорене і підписане радою акціонерів та президією Raiffeisen Bank International, яке вже не можливо буде скасувати,

– підкреслив активіст і учасник демонстрації Андрій Каріоті.

До слова, мітингувальники закликали вище керівництво Raiffeisen прийняти рішення про повний вихід з російського ринку до 31 березня. Крім того, з дозволу австрійської поліції, учасники акції прикріпили біля дверей головного офісу Raiffeisen плакат із закликом не вести бізнес на крові.

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Чому це важливо

За результатами 2021 року, Raiffeisen сплатив у державний бюджет Росії 139 мільйонів доларів податків. Фактично, за підрахунками 24 каналу, компанія таким чином профінансувала країні-терористці:

13 літаків СУ-25;

35 танків;

41 ракету "Іскандер";

185 ракет "Калібр"

397 тисяч автоматів АК-74.

Як компанії, що залишаються у Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що за словами українського банкіра і підприємця Дмитра Дубілета, ледь не третина прибутку усієї банківської групи Raiffeisen 2021 року припадала на Росію, тож рішення про вихід з ринку країни-агресорки буде справді складним.

Однак чи насмілиться компанія зробити адекватний і розумний крок – покаже час. Демонстрація 21 березня відбувалась у робочий день та ще й у час пік, тому 100 людей – це лише початок репутаційних збитків банку, і у разі ігнорування вимог, мітингувальників може зібратись у рази більше, а негативних наслідків компанії у жодному разі не вдасться уникнути.

До речі, акції Raiffeisen з моменту початку повномасштабної війни в Україні, у тому числі через продовження роботи компанії на території Росії, уже впали майже вдвічі.

Які ще міжнародні компанії продовжують працювати в Росії

Auchan;

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Leroy Merlin;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Metro;

Nestle;

Philip Morris;

Polpharma;

PPG;

Renault;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Як долучитися до бойкоту таких компаній:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму , і вам надішлють всі деталі.

, і вам надішлють всі деталі. Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Зверніть увагу, що громадський тиск справді є дієвим. Наприклад, на початку повномасштабної війни з Росії не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Проте врешті ці компанії разом із сотнями інших покинули російський ринок.

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