21 березня близько 100 мітингувальників під головним представництвом австрійського банку у Відні дали компанії визначений час на прийняття рішення щодо негайного виходу з російського ринку. 24 канал також побував на демонстрації і передає деталі з місця події.
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Що мітингувальники вимагали від Raiffeisen
Демонстрація тривала близько півтори години біля головного офісу компанії у третьому районі Відня. Причиною зібрання активістів стало те, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну Raiffeisen продовжує працювати на ринку країни-агресорки.
На 22 день повномасштабної війни у компанії обмежились лише заявою про імовірний поступовий вихід із Росії:
Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI розглянути свою позицію у Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Raiffeisen у Росії, включно з ретельно керованим виходом Raiffeisen з ринку країни,
– повідомив гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.
Демонстрантів такі заяви компанії не влаштовують – вони вимагали негайного і повного виходу Raiffeisen з території країни-терористки. Тобто, закликали припинити вести бізнес на крові українців і не фінансувати війну.
Мітинг під головним офісом Raiffeisen у Відні 21 березня / Фото Сергій Зятюк, 24 канал
Потрібно отримати стратегічне офіційне рішення (про вихід з російського ринку – ред. 24 канал), обговорене і підписане радою акціонерів та президією Raiffeisen Bank International, яке вже не можливо буде скасувати,
– підкреслив активіст і учасник демонстрації Андрій Каріоті.
До слова, мітингувальники закликали вище керівництво Raiffeisen прийняти рішення про повний вихід з російського ринку до 31 березня. Крім того, з дозволу австрійської поліції, учасники акції прикріпили біля дверей головного офісу Raiffeisen плакат із закликом не вести бізнес на крові.
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Чому це важливо
За результатами 2021 року, Raiffeisen сплатив у державний бюджет Росії 139 мільйонів доларів податків. Фактично, за підрахунками 24 каналу, компанія таким чином профінансувала країні-терористці:
- 13 літаків СУ-25;
- 35 танків;
- 41 ракету "Іскандер";
- 185 ракет "Калібр"
- 397 тисяч автоматів АК-74.
Як компанії, що залишаються у Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу
Додамо, що за словами українського банкіра і підприємця Дмитра Дубілета, ледь не третина прибутку усієї банківської групи Raiffeisen 2021 року припадала на Росію, тож рішення про вихід з ринку країни-агресорки буде справді складним.
Однак чи насмілиться компанія зробити адекватний і розумний крок – покаже час. Демонстрація 21 березня відбувалась у робочий день та ще й у час пік, тому 100 людей – це лише початок репутаційних збитків банку, і у разі ігнорування вимог, мітингувальників може зібратись у рази більше, а негативних наслідків компанії у жодному разі не вдасться уникнути.
До речі, акції Raiffeisen з моменту початку повномасштабної війни в Україні, у тому числі через продовження роботи компанії на території Росії, уже впали майже вдвічі.
Які ще міжнародні компанії продовжують працювати в Росії
- Auchan;
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Leroy Merlin;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Metro;
- Nestle;
- Philip Morris;
- Polpharma;
- PPG;
- Renault;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Як долучитися до бойкоту таких компаній:
- Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
- Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
- Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму, і вам надішлють всі деталі.
- Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.
Зверніть увагу, що громадський тиск справді є дієвим. Наприклад, на початку повномасштабної війни з Росії не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Проте врешті ці компанії разом із сотнями інших покинули російський ринок.
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