21 березня близько 100 мітингувальників під головним представництвом австрійського банку у Відні дали компанії визначений час на прийняття рішення щодо негайного виходу з російського ринку. 24 канал також побував на демонстрації і передає деталі з місця події.

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Що мітингувальники вимагали від Raiffeisen

Демонстрація тривала близько півтори години біля головного офісу компанії у третьому районі Відня. Причиною зібрання активістів стало те, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну Raiffeisen продовжує працювати на ринку країни-агресорки.

На 22 день повномасштабної війни у компанії обмежились лише заявою про імовірний поступовий вихід із Росії:

Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI розглянути свою позицію у Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Raiffeisen у Росії, включно з ретельно керованим виходом Raiffeisen з ринку країни,

– повідомив гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль.

Демонстрантів такі заяви компанії не влаштовують – вони вимагали негайного і повного виходу Raiffeisen з території країни-терористки. Тобто, закликали припинити вести бізнес на крові українців і не фінансувати війну.

Мітинг під головним офісом Raiffeisen у Відні 21 березня / Фото Сергій Зятюк, 24 канал

Потрібно отримати стратегічне офіційне рішення (про вихід з російського ринку – ред. 24 канал), обговорене і підписане радою акціонерів та президією Raiffeisen Bank International, яке вже не можливо буде скасувати,

– підкреслив активіст і учасник демонстрації Андрій Каріоті.

До слова, мітингувальники закликали вище керівництво Raiffeisen прийняти рішення про повний вихід з російського ринку до 31 березня. Крім того, з дозволу австрійської поліції, учасники акції прикріпили біля дверей головного офісу Raiffeisen плакат із закликом не вести бізнес на крові.

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Чому це важливо

За результатами 2021 року, Raiffeisen сплатив у державний бюджет Росії 139 мільйонів доларів податків. Фактично, за підрахунками 24 каналу, компанія таким чином профінансувала країні-терористці:

13 літаків СУ-25;

35 танків;

41 ракету "Іскандер";

185 ракет "Калібр"

397 тисяч автоматів АК-74.

Як компанії, що залишаються у Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що за словами українського банкіра і підприємця Дмитра Дубілета, ледь не третина прибутку усієї банківської групи Raiffeisen 2021 року припадала на Росію, тож рішення про вихід з ринку країни-агресорки буде справді складним.

Однак чи насмілиться компанія зробити адекватний і розумний крок – покаже час. Демонстрація 21 березня відбувалась у робочий день та ще й у час пік, тому 100 людей – це лише початок репутаційних збитків банку, і у разі ігнорування вимог, мітингувальників може зібратись у рази більше, а негативних наслідків компанії у жодному разі не вдасться уникнути.

До речі, акції Raiffeisen з моменту початку повномасштабної війни в Україні, у тому числі через продовження роботи компанії на території Росії, уже впали майже вдвічі.

Які ще міжнародні компанії продовжують працювати в Росії

Auchan;

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Leroy Merlin;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Metro;

Nestle;

Philip Morris;

Polpharma;

PPG;

Renault;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Як долучитися до бойкоту таких компаній:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму , і вам надішлють всі деталі.

, і вам надішлють всі деталі. Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Зверніть увагу, що громадський тиск справді є дієвим. Наприклад, на початку повномасштабної війни з Росії не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Проте врешті ці компанії разом із сотнями інших покинули російський ринок.

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