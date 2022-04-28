У Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMEŠTIM з перших літер брендів, що залишили Росію

Росіяни з усіх сил намагаються показати, що санкції їх не зачепили. Зокрема, у Санкт-Петербурзі виклали 8-метровий напис ZAMEŠTIM з перших літер брендів, яких вони вже не побачать у своїй країні.

Через вторгнення Росії в Україну ринок країни-терористки залишили безліч міжнародних компаній. Серед них – ZARA, McDonald's, Ikea та багато інших.

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У Росії встановили напис з перших літер брендів, які її залишили

Радник голови Дніпропетровської ОВА Юрій Богданов розповів, що у російському Санкт-Петербурзі встановили великий напис з перших літер назв брендів, які покинули ринок країни-агресорки.

Хроніка дурдому. В Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMESTIM з перших літер брендів, що залишили Росію. Боже, яке кончене,

– зауважив Богданов.

Росіяни склали слово ZAMEŠTIM з перших літер:

ZARA;

Adidas;

McDonald's;

Epson;

ŠKODA;

TotalEnergies;

Ikea;

MilkyWay.

Росіяни, ймовірно, хотіли викласти з цих літер слово "Заместим". Однак літера "Š" транскрибується з чеської як "Ш", а "I" з англійської – як "ай".



Росіяни виклали напис з перших літер свідомих брендів / Фото Юрія Богданова

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