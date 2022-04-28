У Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMEŠTIM з перших літер брендів, що залишили Росію
Джерело:фейсбук Юрія Богданова
Росіяни з усіх сил намагаються показати, що санкції їх не зачепили. Зокрема, у Санкт-Петербурзі виклали 8-метровий напис ZAMEŠTIM з перших літер брендів, яких вони вже не побачать у своїй країні.
Через вторгнення Росії в Україну ринок країни-терористки залишили безліч міжнародних компаній. Серед них – ZARA, McDonald's, Ikea та багато інших.
Цікаво Для Росії є погані новини, а будуть ще гірші
У Росії встановили напис з перших літер брендів, які її залишили
Радник голови Дніпропетровської ОВА Юрій Богданов розповів, що у російському Санкт-Петербурзі встановили великий напис з перших літер назв брендів, які покинули ринок країни-агресорки.
Хроніка дурдому. В Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMESTIM з перших літер брендів, що залишили Росію. Боже, яке кончене,
– зауважив Богданов.
Росіяни склали слово ZAMEŠTIM з перших літер:
- ZARA;
- Adidas;
- McDonald's;
- Epson;
- ŠKODA;
- TotalEnergies;
- Ikea;
- MilkyWay.
Росіяни виклали напис з перших літер свідомих брендів / Фото Юрія Богданова
До теми – росіян попереджають, що жити стане важче