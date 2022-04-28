Через вторгнення Росії в Україну ринок країни-терористки залишили безліч міжнародних компаній. Серед них – ZARA, McDonald's, Ikea та багато інших.

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У Росії встановили напис з перших літер брендів, які її залишили

Радник голови Дніпропетровської ОВА Юрій Богданов розповів, що у російському Санкт-Петербурзі встановили великий напис з перших літер назв брендів, які покинули ринок країни-агресорки.

Хроніка дурдому. В Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMESTIM з перших літер брендів, що залишили Росію. Боже, яке кончене,
– зауважив Богданов.

Росіяни склали слово ZAMEŠTIM з перших літер:

  • ZARA;
  • Adidas;
  • McDonald's;
  • Epson;
  • ŠKODA;
  • TotalEnergies;
  • Ikea;
  • MilkyWay.

У Петербурзі встановили 8-метровий напис ZAMESTIM з перших літер брендів, що залишили Росію
Росіяни виклали напис з перших літер свідомих брендів / Фото Юрія Богданова

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