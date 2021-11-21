Перспективи та ризики: як розвиватиметься український бізнес наступні 3 роки

Компанія KPMG провела опитування "Погляд керівників бізнесу в Україні 2021". У ньому підприємці поділились перспективами розвитку вітчизняних компаній та зауважили основні ризики, яких потрібно остерігатись у майбутньому.

Згідно з результатами опитування, 76% керівників очікують зростання показників власних компаній. При цьому найбільшими ризиками, які можуть стати на заваді розвитку протягом найближчих 3 років, опитані вважають операційні збитки – помилки у внутрішніх процесах підприємств.

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Майбутнє українського бізнесу

Вирішальне значення для розвитку українського бізнесу, на думку 71% респондентів, матиме органічне зростання компаній:

інновації;

капітальні інвестиції;

нові продукти та послуги;

підбір персоналу.

Лише 14% всіх опитаних розглядають можливість створення стратегічних партнерств та союзів з іншими компаніями. Натомість керівники світових компаній планують використовувати передусім неорганічну тактику для забезпечення розвитку, зокрема створювати союзні підприємства та задіювати аутсорсинг.

Загалом 94% керівників у світі та 81% в Україні переконані, що прибутки їхніх компаній зростатимуть протягом наступних 3 років.

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Основні ризики

У зростання української економіки вірять 38% респондентів, коли росту світової економіки очікують 47% опитаних керівників компаній. Основними ризиками для бізнесу у найближчому майбутньому респонденти називають:

Операційні ризики – збитки через помилки у внутрішніх процесах компаній. Регуляторне навантаження – невідповідність діяльності компанії законодавству та нормам. Брак кваліфікованих кадрів та проблеми ланцюжка поставок. Кіберзагрози. Проблеми навколишнього середовища та кліматичні зміни.

Що стосується дистанційної роботи працівників компаній, 36% керівників українських підприємств заявили, що більшість їх співробітників працюватимуть віддалено два або більше днів на тиждень.