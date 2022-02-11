Перспектива століття: які світові компанії дорожчатимуть найшвидше – детальна інфографіка

Європейський брокер XTB опублікував детальний прогноз зростання ринкової капіталізації світових компаній. Аналітика базувалась на історичних даних і середньорічних темпах збільшення їхньої вартості.

За прогнозом, першими 5 компаніями, які перетнуть позначку ринкової капіталізації у 5 трильйонів доларів, стануть: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla та Nvidia.

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Які компанії дорожчатимуть найшвидше

За даними XTB, лідер світового ринку Apple зможе досягнути ринкової капіталізації у 5 трильйонів доларів найпершим – до початку 2028 року. Amazon і Microsoft, своєю чергою, – до 2035 року, а Nvidia і Tesla – до 2066 року.

Окрім основних претендентів, до кінця 21 століття такий успіх прогнозують компаніям:

TSMC (до 2078 року);

Tencent (до 2083 року);

UnitedHealth (до 2090 року).

За підрахунками аналітиків, ринкова капіталізація таких компаній, як Berkshire Hathaway, Visa, Samsung, Home Depot і LVMH до 2100 року досягне не повних 4 трильйонів доларів.

Хто і чому не потрапив до списку

До двадцятки не потрапила стримінгова платформа Netflix. На переконання аналітиків, нині перспективна компанія у майбутньому не зможе тягатися з учасниками рейтингу через надто високу конкуренцію у своїй галузі.

Також у списку немає Saudi Aramco, Alphabet, PayPal, Alibaba і Meta. Нагадаємо, що остання значно втратила свою вартість на порозі ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів після публікації невтішних результатів за 2021 рік.

Apple, своєю чергою, досягла вартості в 1 трильйон доларів ще у 2018 році, а у 2021-у продемонструвала один із найкращих показників подорожчання, до цілих 3 трильйонів доларів. Також хорошою динамікою може похизуватись Tesla – її ринкова капіталізація протягом 2019 – 2021 років зросла з 75 мільярдів до 1,1 трильйона доларів.

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