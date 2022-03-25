Перша російська компанія увійшла в технічний дефолт через санкції

Російська компанія "Сєвєрсталь" не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів через блокування коштів банком, через що увійшла в стан технічного дефолту.

Варто зауважити, що "Сєвєрсталь" – перша російська компанія, котра оголосила про технічний дефолт з моменту введення санкцій щодо Росії, через війну в Україні. Проте з огляду на потужність санкції під якими опинилась не лише країна-агресорка, але й високопосадовці та олігархи Кремля та економічну ситуацію на Росії, вона єдиною не стане.

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"Сєвєрсталь" увійшла в стан технічного дефолту

"Сєвєрсталь" переказала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату у 12,6 мільйона доларів завчасно, однак банк заблокував їх на своєму рахунку. Річ у тім, що ці кошти були заблоковані у зв'язку з санкціями. Відтак у Citigroup пояснили, що "Сєвєрсталь" повинна отримати дозвіл на проведення транзакції у Мінфіні США.

Однак російській компанії не вдалося вчасно отримати дозвіл та розблокувати кошти для переказу банку-платіжному агенту, інвестори так і не отримали свої виплати вчасно.

Крім того, пільговий період з погашення боргу вже закінчився. Інвестори можуть зачекати кілька днів, а потом запросити усю суму боргу. Раніше ширилась інформація, що компанії шукає альтернативу, щоб вчасно погасити борг, однак, вочевидь, не знайшла їх.

Що відомо про компанію "Сєвєрсталь" "Сєвєрсталь – сталеливарно-гірничодобувна компанія, що володіє активами в Росії, Україні, в Латвії, Польщі, Італії, Ліберії. Компанія належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, котрий опинився під санкціями ЄС та Британії. 24 березня 2022 було оголошено технічний дефолт компанії.

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Загальний борг "Сєвєрсталі" на 31 грудня 2021 року становив 1,8 мільярда доларів.