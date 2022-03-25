Варто зауважити, що "Сєвєрсталь" – перша російська компанія, котра оголосила про технічний дефолт з моменту введення санкцій щодо Росії, через війну в Україні. Проте з огляду на потужність санкції під якими опинилась не лише країна-агресорка, але й високопосадовці та олігархи Кремля та економічну ситуацію на Росії, вона єдиною не стане.

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"Сєвєрсталь" увійшла в стан технічного дефолту

"Сєвєрсталь" переказала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату у 12,6 мільйона доларів завчасно, однак банк заблокував їх на своєму рахунку. Річ у тім, що ці кошти були заблоковані у зв'язку з санкціями. Відтак у Citigroup пояснили, що "Сєвєрсталь" повинна отримати дозвіл на проведення транзакції у Мінфіні США.

Однак російській компанії не вдалося вчасно отримати дозвіл та розблокувати кошти для переказу банку-платіжному агенту, інвестори так і не отримали свої виплати вчасно.

Крім того, пільговий період з погашення боргу вже закінчився. Інвестори можуть зачекати кілька днів, а потом запросити усю суму боргу. Раніше ширилась інформація, що компанії шукає альтернативу, щоб вчасно погасити борг, однак, вочевидь, не знайшла їх.

Важливо! Загальний борг "Сєвєрсталі" на 31 грудня 2021 року становив 1,8 мільярда доларів.

Що відомо про компанію "Сєвєрсталь" "Сєвєрсталь – сталеливарно-гірничодобувна компанія, що володіє активами в Росії, Україні, в Латвії, Польщі, Італії, Ліберії. Компанія належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, котрий опинився під санкціями ЄС та Британії. 24 березня 2022 було оголошено технічний дефолт компанії.

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