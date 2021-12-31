Завод, розташований за 40 кілометрів від міста Ченнаї, пустував ще з 18 грудня через протести працівників. Компанія провела аудит і визначила, що їдальні та гуртожитки не відповідають нормам, після чого офіційно призупинила роботу фабрики.

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Протести через погані умови проживання

За інформацією індійських ЗМІ, близько 250 жінок, які працювали на заводі Foxconn, постраждали внаслідок харчового отруєння. Понад 150 із них потрапили до лікарень. У Foxconn вибачились та заявили, що проводять розслідування.

Ми дуже шкодуємо про проблему, з якою зіткнулися наші співробітники, і негайно вживаємо заходів для покращення умов та послуг, які ми надаємо,

– прокоментував тайванський контрагент Apple.

Загалом на індійській фабриці працює близько 17 тисяч людей. Шість працівниць на умовах анонімності повідомили місцевим ЗМІ, що живуть у переповнених гуртожитках, у туалетах немає змиву, а їжа у їдальні іноді була з хробаками. За словами п'яти з них, вони спали на підлозі у кімнатах гуртожитку, де мешкає одразу від 6 до 30 жінок.

"Люди, які живуть у гуртожитках, постійно скаржились на ту чи іншу хворобу – шкірну алергію, біль у грудях, харчові отруєння", – повідомила 21-річна жінка, яка звільнилась з роботи після початку протесту.

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