Як би парадоксально б не звучало, але в Amazon – найбільшого онлайн-ритейлера США – вирішили, що компанії потрібні демонстраційні зали. Мета – фізично презентувати нові власні торгові марки та торгові лінійки приватних продавців, що користуються з послуг компанії.

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Невдалий досвід роботи Amazon з офлайн-ритейлорами

Наприкінці 2007 року компанія представила електронну книгу Kindle. Продукт виявився досить популярним, та спровокував появу пропозицій від конкурентів, які можна було легко знайти та протестувати в офлайн-магазинах.

У 2010 році Amazon уклав угоду з компанією Target на поставку власного пристрою у роздрібну мережу магазинів. Вперше Kindle можна було купити в реальному магазині. Незабаром послідувала аналогічна угода з Walmart.

Але доля цих угод також показала, чому Amazon в кінцевому підсумку доведеться шукати власні способи доставки своєї продукції покупцям. Walmart і Target припинили продажі Kindles у 2012 році, через невдоволення тим, що вони служать демонстраційним залом для потужного онлайн-конкурента, який часто необґрунтовано знижує ціни.

Amazon Kindle – перший досвід офлайн-продажів / Фото Pixabay

Саме тому, навряд чи переможені конкуренти, які володіють мережами гіпермаркетів, погодяться зараз надати торгові площі для свого прямого конкурента на ринку.

І плани Amazon по відкриттю власних супермаркетів, які ще у недавньому минулому вважались божевільними, можуть реалізуватись вже найближчим часом.

Якими будуть офлайн-супермаркети Amazon

Американські ЗМІ твердять, що титан електронної комерції планує відкрити кілька великих роздрібних магазинів, в яких буде продаватися одяг, предмети домашнього вжитку, електроніка та інші товари.

Магазини будуть менше, ніж звичайні гіпермаркети, із площею не більше 3000 квадратних метрів, що все ж таки набагато більше, ніж попередні спроби компанії відкрити власні роздрібні точки.

Площа попередніх офлайн-магазинів Amazon – від 40 до 200 квадратних метрів. Лише продуктовий магазин, який компанія відкрила минулого року в Сіетлі, був трохи ледь більший за 900 квадратних метрів. Інші торгові точки Amazon, що спеціалізуються на книгах і кухонних гаджетах, в середньому мають площу близько 370 квадратних метрів.

Дохід від офлайн-торгівлі складає лише 4% від річного доходу Amazon, в основному завдяки мережі продуктових магазинів Whole Foods.

Магазин Whole Foods / Фото Wholefoodsmarket

Amazon заходить у сферу, яку підкосила пандемія COVID-19

За даними S&P Global Market Intelligence, за останні п'ять років виторг чотирьох найбільших американських операторів супермаркетів – Kohl's, Nordstrom, Dillards і Macy's – за обсягом річних продажів знижувався щорічно в середньому на 6%.

Окрім конкуренції з Amazon, по ринку роздрібної торгівлі у форматі гіпермаркетів в останні роки завдала удар і пандемія COVID-19, призвівши до закриття низки магазинів.

У Amazon за цей час середньорічне зростання доходів складало до 29%.

Парадокс бізнесу: домінування в онлайн породило потребу виходу в офлайн

Amazon сьогодні активно розширює свій асортимент товарів під власними марками та ексклюзивних товарів сторонніх виробників. Пряму конкуренцію таким товарам складають добре відомо покупцям бренди, які легко знайти на полицях магазинів.

Це особливо актуально у зв'язку з експансією Amazon у сферу одягу. Дослідження, проведене компанією Gartner у 2019 році, показало, що модний одяг становить 48% з 433 власних торгових марок і ексклюзивних брендів, представлених на Amazon.

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Створення власних демонстраційних залів звичайно ж не буде дешевим задоволення для гіганта електронної комерції. Проте продукція випущена під власною торговою маркою, як правило, забезпечує вищу маржу прибутку для роздрібної торгівлі, що може виявитися важливим компенсуючим фактором.

Іронічно, проте домінування Amazon у сфері онлайн-покупок, схоже таки спрямувало компанію у сферу, де покупці можуть походити між рядами та полицями товарів, можуть їх приміряти чи потримати в руках.