Перехід на електрокари може спричинити масове безробіття у Європі

Перехід на електромобілі та відмова від авто з двигунами внутрішнього згорання у Європі може спричинити чисту втрату понад 300 тисяч робочих місць. Загалом під загрозою перебуває близько півмільйона співробітників у країнах ЄС.

Через плани Євросоюзу щодо заборони виробництва авто на пальному, роботу втратять понад дві третини працівників промисловості. Натомість галузь виробництва електромобілів створить лише близько 226 тисяч нових робочих місць.

Зверніть увагу Big Data, хмари, кібербезпека: навіщо це фінансовому сектору

Прогнози масового безробіття

За результатами опитування Європейської асоціації автомобільних постачальників (CELPA), курс Євросоюзу на заборону виробництва авто з двигунами внутрішнього згорання до 2035 року ускладнить пом'якшення соціальних та економічних наслідків і спричинить масове безробіття. Чиста втрата робочих місць у найближчі 20 років становитиме близько 275 тисяч.

Як розв'язати проблему

У CELPA наполягають, що використання проміжних технологій в автомобільній індустрії пом'якшить удар переходу до більш екологічного виду транспорту.

Використання гібридних технологій, зеленого водню та відновлювальних екопалив сприятиме інноваціям, оскільки ми перевизначаємо мобільність у найближчі десятиліття,

– зазначила генеральна секретарка CELPA Сігрід де Вріс.

Роком раніше уряд Німеччини опублікував звіт, за яким країна може втратити близько 400 тисяч робочих місць, якщо так різко відмовиться від виробництва авто з двигунами внутрішнього згорання. Втім, у Volkswagen такі "апокаліптичні" сценарії назвали перебільшенням.

Додамо, що за даними аналітичної компанії We Predict, електромобілі були у 2,3 раза дорожчими в обслуговуванні, ніж їхні паливні аналоги протягом перших трьох місяців використання.

Що робити, якщо машина застрягла у снігу: відео для автомобілістів