Павербанки, генератори і танки: що шукають і купують українці під час війни

Попри повномасштабну війну, українці продовжують здійснювати покупки онлайн. Щоправда, кількість замовлень з 24 лютого зменшилась, а пошукові запити змінились відповідно до нової реальності.

Український онлайн-майданчик OLX наразі відновив 42% довоєнних замовлень в Україні й надалі прогнозує зростання показника. Про найпопулярніші пошукові запити українців та те, що найчастіше купують онлайн під час повномасштабної війни, інформує 24 канал.

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Онлайн-торгівля в Україні почала відновлюватись

Онлайн-платформа OLX фіксує поступове відновлення показників продажів. Так, упродовж третього тижня квітня українці замовили товарів на суму 100 мільйонів гривень, що на 19% більше проти аналогічного періоду 2021 року. У компанії зазначають, що зростанню сприяють такі фактори:

відновлення роботи українських бізнесів, зокрема малих та середніх підприємств;

відновлення роботи поштових відділень Укрпошти та "Нової пошти";

стабільний доступ до інтернету завдяки українським операторам;

стабільна робота банківської системи України тощо.

Як змінився попит українців під час війни

Зазначається, що попит українців на ноутбуки зріс на 40% проти періоду до 24 лютого. Пошуки смартфонів разом з тим зросли у 2,5 рази. Для цих пристроїв покупці значно активніше шукають додаткові джерела живлення – павербанки, які до повномасштабного вторгнення Росії майже не цікавили українців у категорії "Електроніка".

У категорії "Мода і стиль" наші земляки зараз все більше надають перевагу комфорту. Так, куртки, сукні та черевики замінили кросівки (попит зріс вдвічі), спортивні костюми та валізи – 35 та 33 мільйони запитів відповідно. Крім того, на онлайн-майданчику покупці вперше почали шукати тактичні куртки.

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Серед дитячих товарів лідерами пошуку залишаються сезонний одяг (кросівки та куртки) і дитячий транспорт (велосипеди та самокати) – понад 48 мільйонів пошукових запитів. У порівнянні з періодом до 24 лютого, попит на велосипеди зріс у 2,5 рази. Крім того, у 100 разів зріс попит на спальні мішки, які раніше майже не цікавили українців.

Нові запити українців в умовах повномасштабної війни

За майже 2 місяці героїчного протистояння України російським окупантам на онлайн-майданчику з'явились і зовсім нові запити – танки (майже 5 мільйонів пошуків) і бронежилети (40 мільйонів запитів). Однак в OLX зазначають, що такі продажі на платформі, на жаль, заборонені, і подібні оголошення деактивуються з метою запобігання перепродажу гуманітарної допомоги.

Крім того, дивани, шафи та кухонні меблі, які завжди були у топі пошуків у категорії "Дім і сад", нині змінились засобами першої необхідності:

генератори – 60 мільйонів пошукових запитів;

буржуйки – 11,8 мільйона;

матраци – 7,4 мільйона.

Разом з тим покупці активно шукають борошно, саджанці та картоплю.

Середній чек

Від початку повномасштабного вторгнення Росії середній чек покупок на платформі OLX зріс на 75% – з 578 до 1 тисячі гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, вартість найдорожчого товару у березні-квітні зросла на 4 200 гривень. Серед незвичних покупок українців – металошукач.

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