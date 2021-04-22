Партнерство Nike та Кобі Браянта офіційно розірвали: вдова не продовжила контракт

Ванесса Браянт – вдова легенди баскетболу Кобі – підтвердила інформацію про розірваний контракт. Термін його дії завершився на початку квітня 2021 року, а продовжувати – не будуть.

Ванесса Браянт прокоментувала розірване партнерство. Вона наголосила, що сподівалася на все життя створити партнерство з Nike, яке зображає спадщину її чоловіка.

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Ми завжди будемо робити все можливе, щоб вшанувати спадщину Кобі та Джиджи (доньки, яка загинула з ним – 24 канал). Це ніколи не зміниться,

– запевнила Ванесса.

Що сказали у Nike

У вівторок Nike підтвердив цю новину для Insider і сказав, що Браянт був важливою частиною глибокого зв'язку бренду зі споживачами.

"Він штовхнув нас і покращив усіх навколо себе. Хоча наші договірні відносини закінчились, він все ще залишається глибоко улюбленим членом сім'ї Nike", – запевнив речник.

Контракт між Браянтом та Nike: головне

Брайант підписав контракт з Nike у 2003 році. Серія його фірмових кросівок була однією з найпопулярнішого взуття, яке продав бренд Nike.

Серія його фірмових кросівок була однією з найпопулярнішого взуття, яке продав бренд Nike. Після смерті Кобі Браянта з'явилися повідомлення про те, що він хотів припинити партнерство з Nike, щоб продовжити співпрацю з брендом взуття Mamba.

Американський венчурний капіталіст запевнив, що Браянт не був задоволений Nike і збирався розірвати контракт з брендом у 2020 році. Тоді у Nike відмовилися коментувати цю новину.