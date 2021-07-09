Далі ОЕСР відзначає, що можливості відновлення колишнього рівня зайнятості в економіці навіть до кінця наступного року невеликі. З 22 мільйонів втрачених робочих місць 8 мільйонів є безробітними, а решта 14 мільйонів вважаються неактивними.

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Відновлення не буде досягнуто до кінця 2022 року

У глобальному масштабі наслідки пандемії для ринку праці призвели до втрати близько 114 мільйонів робочих місць у 2020 році. ОЕСР попереджає, що наприкінці минулого року розвинені країни були ще на півдорозі до повного відновлення рівня зайнятості, прогнозуючи, що "відновлення до рівня, що існував до пандемії, не буде досягнуто до кінця 2022 року".

Водночас схеми збереження робочих місць дозволили зберегти близько 21 мільйона робочих місць, але багаті країни стикаються з загрозою зростання довгострокового рівня безробіття.

Прогноз відновлення зайнятості на третій квартал 2023 року

ОЕСР заявила, що, на її думку, загальний рівень зайнятості в країнах-членах не повернеться до нормального рівня до третього кварталу 2023 року. Однак в окремих країнах, наприклад, в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, які краще впоралися з кризою, ситуація може покращитися швидше.

Наслідки цієї стійкої неповної зайнятості будуть найсильніше відчуватися вразливими верствами населення, жінками та низькокваліфікованими працівниками, які непропорційно широко представлені в секторах, що сильно постраждали від пандемії.

Найбільше постраждало молоде покоління

Молодому поколінню важко знайти роботу / Фото Pexels

Це відбувається на тлі й без того складної ситуації з працевлаштуванням для молоді. Згідно з даними ОЕСР, після глобальної фінансової кризи 2008 року знадобилося цілих 10 років, щоб зайнятість молоді повернулася до нормального рівня.

Рівень безробіття серед осіб віком до 25 років в травні 2021 року склав 13,6%, що все ще вище 11,4% до початку пандемії, хоча і зі значною різницею між країнами.

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