Panasonic продала свою частку в Tesla, якою володіла з 2010 року

25 червня 2021 , 11:23
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Джерело:

CNBC

Японська компанія Panasonic тривалий час мала частку в Tesla, за допомогою якої заробляла мільярди доларів для нових інвестицій. Однак стало відомо, що компанія продала цю частку.

Як Panasonic отримала частку в Tesla

Це сталось ще у 2010 році. Тоді Panasonic купила 1,4 мільйона акцій Tesla. Компанія заплатила 21,15 долара за 1 акцію.

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 Зараз акція коштує 679,82 долара за штуку.

Найімовірніше, гроші від продажу акцій займають значну часту у виручці Panasonic. Мовиться про 429,9 мільярда єн.

Також відомо, що японський виробник Panasonic і надалі постачатиме Tеsla акумулятори для електромобілів. Продаж акцій не вплине на партнерство.

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Автор: Тетяна Пасічник