Як Panasonic отримала частку в Tesla

Це сталось ще у 2010 році. Тоді Panasonic купила 1,4 мільйона акцій Tesla. Компанія заплатила 21,15 долара за 1 акцію.

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Зараз акція коштує 679,82 долара за штуку.

Найімовірніше, гроші від продажу акцій займають значну часту у виручці Panasonic. Мовиться про 429,9 мільярда єн.

Також відомо, що японський виробник Panasonic і надалі постачатиме Tеsla акумулятори для електромобілів. Продаж акцій не вплине на партнерство.

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У ній мовиться про облаштування житлового району сонячними панелями Tesla. Ілон Маск анонсував "Дня штучного інтелекту Tesla" , який відбудеться у липні.

, який відбудеться у липні. Tesla запустить власний страховий сервіс. Електрокар буде самостійно визначати вартість страхування, спостерігаючи за тим, як людина водить.

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