Як Panasonic отримала частку в Tesla
Це сталось ще у 2010 році. Тоді Panasonic купила 1,4 мільйона акцій Tesla. Компанія заплатила 21,15 долара за 1 акцію.
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Зараз акція коштує 679,82 долара за штуку.
Найімовірніше, гроші від продажу акцій займають значну часту у виручці Panasonic. Мовиться про 429,9 мільярда єн.
Також відомо, що японський виробник Panasonic і надалі постачатиме Tеsla акумулятори для електромобілів. Продаж акцій не вплине на партнерство.
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