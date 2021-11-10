Падіння акцій Tesla: Маск за 2 дні втратив 50 мільярдів доларів

Американський мільярдер Ілон Маск за 2 дні втратив частину своїх статків. Мовиться про 50 мільярдів доларів. Все через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.

Так, акції Tesla впали на 16% з початку тижня. Це сталось після заяви Маска щодо того, чи слід продати його частку в підприємстві – 10%.

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Це найбільше дводенне падіння в історії індексу мільярдерів Bloomberg. Маск навіть перевищив рекорд Джеффа Безоса. Той у 2019 році за день втратив 36 мільярдів доларів після розлучення з Маккензі Скотт.

Які статки Маска тепер

Наразі статки Маска після втрат оцінюють у 288 мільярдів доларів. За версією Bloomberg, він все одно залишається найбагатшою людиною у світі. Однак тепер відрив Маска від Безоса скоротився до 83 мільярдів доларів. У рейтингу видання Forbes Маск теж перший. Він має 271 мільярд доларів.

Що цьому передувало