Падіння акцій Tesla: Маск за 2 дні втратив 50 мільярдів доларів
Джерело:Bloomberg
Американський мільярдер Ілон Маск за 2 дні втратив частину своїх статків. Мовиться про 50 мільярдів доларів. Все через падіння котирувань акцій його компанії Tesla.
Так, акції Tesla впали на 16% з початку тижня. Це сталось після заяви Маска щодо того, чи слід продати його частку в підприємстві – 10%.
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Це найбільше дводенне падіння в історії індексу мільярдерів Bloomberg. Маск навіть перевищив рекорд Джеффа Безоса. Той у 2019 році за день втратив 36 мільярдів доларів після розлучення з Маккензі Скотт.
Які статки Маска тепер
Наразі статки Маска після втрат оцінюють у 288 мільярдів доларів. За версією Bloomberg, він все одно залишається найбагатшою людиною у світі. Однак тепер відрив Маска від Безоса скоротився до 83 мільярдів доларів.
У рейтингу видання Forbes Маск теж перший. Він має 271 мільярд доларів.
Що цьому передувало
- Напередодні мільярдер запитав у своїх підписників у Twitter, чи варто йому продати акції Tesla на суму 21 мільярд доларів, щоб заплатити податки.
- Понад 3,5 мільйона осіб, тобто понад 50%, проголосували, що Маск таки має продати 10% своїх акцій Tesla. Глава компанії пообіцяв зробити так, як вирішать користувачі.
- Після цього на криптовалютній біржі FTX токени Tesla коштували по 1139 доларів, що на 6,8% нижче, ніж 5 листопада. Так, цінні папери компанії Tesla значно впали після такої заяви Маска.