Що цікаво, така оцінка є майже в 4 рази більшою, ніж була у попередньому раунді. Тоді Revolut оцінили в 5,5 мільярда доларів, а компанія залучила 500 мільйонів доларів.
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Оцінка у 20 мільярдів зробить Revolut найдорожчим стартапом у Великій Британії. Наразі там лідирує Checkout.com, яку оцінили у 15 мільярдів.
Успіхи Revolut
Revolut у 2020 році збільшив дохід у порівнянні з 2019 роком на 57% – до 361 мільйону доларів. Цьому найбільше посприяли транзакції за платіжними картками. За 2020 рік вони принесли 131 мільйон доларів.
На чому ще заробила компанія:
- операції з валютами – 111 мільйонів доларів;
- підписки на Revolut Plus, Revolut Premium і Revolut Metal – 104 мільйони доларів.
Найбільший ринок для Revolut – Велика Британія. У цій країні частка доходу склала 88,4%.