Що цікаво, така оцінка є майже в 4 рази більшою, ніж була у попередньому раунді. Тоді Revolut оцінили в 5,5 мільярда доларів, а компанія залучила 500 мільйонів доларів.

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Оцінка у 20 мільярдів зробить Revolut найдорожчим стартапом у Великій Британії. Наразі там лідирує Checkout.com, яку оцінили у 15 мільярдів.

Успіхи Revolut

Revolut у 2020 році збільшив дохід у порівнянні з 2019 роком на 57% – до 361 мільйону доларів. Цьому найбільше посприяли транзакції за платіжними картками. За 2020 рік вони принесли 131 мільйон доларів.

На чому ще заробила компанія:

  • операції з валютами – 111 мільйонів доларів;
  • підписки на Revolut Plus, Revolut Premium і Revolut Metal – 104 мільйони доларів.

Найбільший ринок для Revolut – Велика Британія. У цій країні частка доходу склала 88,4%. 

Що відомо про Revolut?

Це британська компанія. Її запустили у 2015 році росіянин Микола Сторонський і українець Влад Яценко. За допомогою сервісу можна переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій. Також можна брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютами, купувати страховку тощо. 