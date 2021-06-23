Що цікаво, така оцінка є майже в 4 рази більшою, ніж була у попередньому раунді. Тоді Revolut оцінили в 5,5 мільярда доларів, а компанія залучила 500 мільйонів доларів.

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Оцінка у 20 мільярдів зробить Revolut найдорожчим стартапом у Великій Британії. Наразі там лідирує Checkout.com, яку оцінили у 15 мільярдів.

Успіхи Revolut

Revolut у 2020 році збільшив дохід у порівнянні з 2019 роком на 57% – до 361 мільйону доларів. Цьому найбільше посприяли транзакції за платіжними картками. За 2020 рік вони принесли 131 мільйон доларів.

Як це працює? Коли клієнт Revolut здійснює покупку, використовуючи карту, Visa або Mastercard повертає сервісу частину комісії. Так відбувається щоразу.

На чому ще заробила компанія:

операції з валютами – 111 мільйонів доларів;

підписки на Revolut Plus, Revolut Premium і Revolut Metal – 104 мільйони доларів.

Найбільший ринок для Revolut – Велика Британія. У цій країні частка доходу склала 88,4%.