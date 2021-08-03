Щоправда, під цю вимогу підходить не будь-яка візитка. Для того, щоб вона обкладалася податком, на ній повинні бути вказані логотип і реквізити суб'єкта господарювання, а також особисті дані працівника.

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Звичайно ж податок на вартість візитних карток не стане суттєвим ударом по зарплаті, але опитані UBR юристи вкрай скептично поставилися до такого обґрунтування львівських податківців.

Розмір збору і хто заплатить

Адвокат Марина Семенова із "ЮФ "Семенова і партнери" заявила що, навіть якщо погодитися з твердженням податківців, включення або невключення візиток до оподатковуваного доходу не повинно турбувати працівника – за нього збір отриманих візиток повинен заплатити роботодавець, як податковий агент.

У цьому випадку необхідно розрахувати кількість візиток, які видані окремим співробітникам і їх вартість,

– пояснила адвокат.

Згідно з ціновою пропозицією в одній з київських друкарень, 100 візитних карток на глянцевому картоні та щільністю 300 гр./кв.м. коштує 99 гривень. Таким чином, навіть якщо один працівник на місяць буде отримувати від роботодавця по 100 візиток, то роботодавцю доведеться додатково заплатити з його зарплати 17,8 гривні податку.

Якщо компанія щомісяця витрачає велику кількість візитних карток – скажімо, 1000 штук, – то в масштабах всього підприємства додаткові витрати складуть 52,2 гривні.

Чи обґрунтовані аргументи податківців

ПКУ визначає, що податкова ставка в 18% застосовується не тільки до заробітної плати службовця, а й до додаткових благ, отриманим їм безкоштовно – матеріальних і нематеріальних цінностей, послуг і т.д., якщо вони не пов'язані з виконанням працівником своїх обов'язків.

Крім того, львівські податківці додатковим аргументом наводять визначення реклами в відповідному законі, де сказано, що це "інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару".

Львівські податківці вважають візитки частиною зарплати / Фото 24 канал

Мабуть, мається на увазі, що візитка є благом для працівника ще з тієї причини, що сприяє обізнаності споживачів про його послуги.

Однак, як вважає адвокат Марина Семенова на підставі тих же норм ПКУ, якими користуються співробітники податкової, візитна картка не може вважатися "додатковим благом".

Так, у наведених львівською податковою службою пунктах 164.2.17 і 164.2 статті 164 ПКУ зазначено перелік всіх можливих "додаткових благ", які підлягають оподаткуванню.

Семенова підкреслює, що, згідно з переліком, який є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, оподатковуваним додатковим благом може бути тільки дохід, індивідуально призначений для такого платника податку.

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Візитна ж картка є атрибутом самої компанії та інструментом її господарської діяльності.

Адвокат Марина Семенова пояснює, що візитні картки, на яких вказані, зокрема, логотип, реквізити підприємства:

по-перше, свідчать про наявність трудових відносин працівника з роботодавцем,

по-друге, необхідні працівнику саме для виконання обов'язків трудового найму,

по-третє, необхідні самому роботодавцю, оскільки всі візитні картки співробітників виготовляються відповідно до корпоративного стилю компанії та є частиною брендбука компанії

Як реагувати бізнесу

Податківці не уточнили, чи будуть вони при проведенні перевірок карати роботодавців за невключення вартості куплених візиток до оподатковуваного доходу, і як саме будуть встановлювати, скільки співробітників отримали від роботодавця візитки та в якій кількості.

Адвокати радять при виникненні спорів звертатись в суд / Фото Unsplash

Марина Семенова радить підприємцям при виникненні спорів з контролюючими органами звертатися до суду і відстоювати свою позицію.

Втім, зараз поняття "доходу" все ж має різні трактування – тому, щоб опротестувати вимоги податкової слід послатися на презумпцію правомірності рішень платника податків, зазначає керуючий партнер ЮК "Матковська та партнери" Юлія Матковська.

Згідно з цим положенням, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акту припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків – виходячи з чого рішення можна прийняти на користь як платника податків, так і контролюючого органу, — правомірним буде вважатися рішення платника податків.