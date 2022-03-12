Отримали 2 мільйони заявок: Федоров розповів про виплати 6 500 гривень у межах єПідтримки

Попри повномасштабну війну Росії проти України наша влада намагається усіма можливими способами підтримувати українців, у тому числі фінансово. Для цього, зокрема, створили нову ініціативу єПідтримка.

Протягом 4 днів Міністерство цифрової трансформації отримало 2 мільйони заявок на виплати у межах програми. Про це повідомив Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі.

Читайте також Що робити з грошима, якщо виїжджаєш за кордон під час війни

Як отримати виплати у межах програми єПідтримка

Фінансову допомогу від держави можуть отримати усі наймані працівники, за яких роботодавці сплачують ЄСВ, а також ФОПи усіх груп. Взяти участь у програмі можуть українці з тих населених пунктів, у яких тривають активні бойові дії.

Подати заявку можна у декілька кліків:

оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів;

у Дії натиснути на "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

Додамо, що кошти можна витрачати без обмежень на будь-що, у тому числі знімати готівку у банкоматах або перераховувати отриману фінансову допомогу на інші банківські рахунки та картки.

Де працює програма єПідтримка

Наразі програма діє у таких областях України:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Дніпропетровська,

Київська та місто Київ.

Зверніть увагу – Як допомогти 24 каналу виграти інформаційну війну проти Росії: дивіться відео