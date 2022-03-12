Протягом 4 днів Міністерство цифрової трансформації отримало 2 мільйони заявок на виплати у межах програми. Про це повідомив Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі.
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Як отримати виплати у межах програми єПідтримка
Фінансову допомогу від держави можуть отримати усі наймані працівники, за яких роботодавці сплачують ЄСВ, а також ФОПи усіх груп. Взяти участь у програмі можуть українці з тих населених пунктів, у яких тривають активні бойові дії.
Подати заявку можна у декілька кліків:
- оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів;
- у Дії натиснути на "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".
Додамо, що кошти можна витрачати без обмежень на будь-що, у тому числі знімати готівку у банкоматах або перераховувати отриману фінансову допомогу на інші банківські рахунки та картки.
Де працює програма єПідтримка
Наразі програма діє у таких областях України:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Житомирська,
- Одеська,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Київська та місто Київ.
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