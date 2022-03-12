Протягом 4 днів Міністерство цифрової трансформації отримало 2 мільйони заявок на виплати у межах програми. Про це повідомив Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі.

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Як отримати виплати у межах програми єПідтримка

Фінансову допомогу від держави можуть отримати усі наймані працівники, за яких роботодавці сплачують ЄСВ, а також ФОПи усіх груп. Взяти участь у програмі можуть українці з тих населених пунктів, у яких тривають активні бойові дії.

Подати заявку можна у декілька кліків:

  • оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів;
  • у Дії натиснути на "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

Додамо, що кошти можна витрачати без обмежень на будь-що, у тому числі знімати готівку у банкоматах або перераховувати отриману фінансову допомогу на інші банківські рахунки та картки.

Де працює програма єПідтримка

Наразі програма діє у таких областях України:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Житомирська,
  • Одеська,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Київська та місто Київ.

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