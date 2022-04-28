Ленінградська туш, у студію: відома косметична компанія Coty покидає російський ринок

28 квітня 2022 , 02:28
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Джерело:

Reuters

Косметична компанія Coty Inc, яка володіє такими відомими марками, як Max Factor, Bourjois, Rimmel та Calvin Klein зупиняє роботу у Росії.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну  Coty тимчасово призупинила комерційні операції в Росії. Втім, про остаточне рішення вийти з російського ринку заявила у середу, 27 квітня.

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У компанії також заявили, що це не повинно вплинути на їхні цілі щодо прибутків на 2022 рік. За даними Coty, у 2021 році на Росію прийшло трохи більше ніж 3% від усіх продажів.

Якими брендами володіє Coty Inc

У Coty Inc входять такі відомі бренди, як:

  • Bourjois Paris,
  • COVERGIRL,
  • Max Factor,
  • Rimmel,
  • Sally Hansen,
  • Adidas,
  • Nautica,
  • Alexander McQueen,
  • Bottega Veneta,
  • Burberry,
  • Calvin Klein,
  • Chloé,
  • Davidoff,
  • Gucci,
  • Hugo Boss,
  • Kylie Skin,
  • Marc Jacobs,
  • Miu Miu та Tiffany & Co, а ще бренди по догляду за шкірою Lancaster та Philosophy та багато інших.

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Автор: Анастасія Кушпіт