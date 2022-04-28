Ленінградська туш, у студію: відома косметична компанія Coty покидає російський ринок

Косметична компанія Coty Inc, яка володіє такими відомими марками, як Max Factor, Bourjois, Rimmel та Calvin Klein зупиняє роботу у Росії.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Coty тимчасово призупинила комерційні операції в Росії. Втім, про остаточне рішення вийти з російського ринку заявила у середу, 27 квітня.

До теми "Прощавай, немита Росіє": популярний виробник товарів особистої гігієни йде з російського ринку

У компанії також заявили, що це не повинно вплинути на їхні цілі щодо прибутків на 2022 рік. За даними Coty, у 2021 році на Росію прийшло трохи більше ніж 3% від усіх продажів.

Якими брендами володіє Coty Inc

У Coty Inc входять такі відомі бренди, як:

Bourjois Paris,

COVERGIRL,

Max Factor,

Rimmel,

Sally Hansen,

Adidas,

Nautica,

Alexander McQueen,

Bottega Veneta,

Burberry,

Calvin Klein,

Chloé,

Davidoff,

Gucci,

Hugo Boss,

Kylie Skin,

Marc Jacobs,

Miu Miu та Tiffany & Co, а ще бренди по догляду за шкірою Lancaster та Philosophy та багато інших.

До теми – новий пакет санкцій суттєво вдарить по Кремлю, – депутат Європарламенту: дивіться відео