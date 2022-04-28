Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Coty тимчасово призупинила комерційні операції в Росії. Втім, про остаточне рішення вийти з російського ринку заявила у середу, 27 квітня.
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У компанії також заявили, що це не повинно вплинути на їхні цілі щодо прибутків на 2022 рік. За даними Coty, у 2021 році на Росію прийшло трохи більше ніж 3% від усіх продажів.
Якими брендами володіє Coty Inc
У Coty Inc входять такі відомі бренди, як:
- Bourjois Paris,
- COVERGIRL,
- Max Factor,
- Rimmel,
- Sally Hansen,
- Adidas,
- Nautica,
- Alexander McQueen,
- Bottega Veneta,
- Burberry,
- Calvin Klein,
- Chloé,
- Davidoff,
- Gucci,
- Hugo Boss,
- Kylie Skin,
- Marc Jacobs,
- Miu Miu та Tiffany & Co, а ще бренди по догляду за шкірою Lancaster та Philosophy та багато інших.
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