У банку зазначають, що зміна тарифу на еквайрингове обслуговування діючим клієнтам відбудеться автоматично. Ініціатива покликана підтримати український бізнес.

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Що таке еквайринг

Послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товари і послуги карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом.

Тариф на підключення еквайрингу з використанням додатку ОщадPAY, що виконує функції терміналу і касового апарату у смартфоні, становить 1,7% від суми транзакції без додаткових комісій за умови, що зарахування платежів відбуватиметься на рахунок "Ощадбанку".

Зверніть увагу! У monobank також діє послуга еквайрингу, що дозволяє сплачувати рахунки за QR-кодом і без застосування термінала. Тариф становить 1,8% від суми транзакції.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року використання реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим для всіх ФОПів окрім деяких винятків.