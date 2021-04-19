"Кіт вимкнув комп'ютер і все зникло": кумедні відмовки працівників під час карантину

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Джерело:

Ain

Через пандемію COVID-19 багато компаній перевели своїх працівників на дистанційну роботу. Однак у такому режимі є і свої мінуси – менше контролю. Часто працівники шукають відмовки.

Журналісти провели опитування, аби дізнатись найчастіші причини поганого виконання роботи. У дослідженні взяли участь 62 людини.

До теми Працівники Microsoft сказали, що їм не подобається у роботі: опитування компанії

Опитування показало такий результат:

  • 42% читачів часто стикаються з робочими відмовками з боку підлеглих;
  • 9,7%дуже часто чують відмовки по роботі чують;
  • 45%рідко.

Найоригінальніші відмовки

У серйозній роботі бувають і дивні, безглузді та моментами смішні відмовки про невиконану або невчасно зроблену роботу.

  • Я не зробила фото в, тому що боялася грози, дощу.
  • Кіт вимкнув комп'ютер, тому все зникло.
  • Я не встигаю відповідати на твої питання (через 2 дні після питання).
  • Терміново потрібно було виїхати до бабусі.
  • У кролика ср*ка тріснула. (Платформа RabbitMQ не витримала навантаження).
  • Вдень заснув, але зараз все зроблю.
  • Посадили в тюрму під час подорожі.
  • Відрізав собі палець під час перерви на обід.
  • Кішка вступила в фарбу і пройшлася по новій італійській плитці. Фарба нічим не відмивається, тому я не їду на роботу.
  • Я заснув під час дзвінку і пропустив момент, коли мене просили це зробити.
  • Приходив сантехнік.
  • Не хочеться.
  • Я знав що треба, але думав, що не треба.
  • Пішов у "Сільпо" за вином на вечір, а потім вирішила спробувати, чи воно добре. Вино було таким крутим, що я вже не працювала.

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Найчастіші та звичні відмовки

Люди також поділилися, з якими відмовками вони стикаються на роботі найчастіше.

  1. Велика завантаженість за іншими проєктами.
  2. Не встиг.
  3. Забув.
  4. Потрібно більше часу.
  5. Відключили інтернет.
  6. Відключили світло.
  7. Не зрозумів завдання і забув перепитати.
  8. Колега не зробив свою частину роботи, від якої залежало виконання завдання.
  9. Операційка затягнула.
  10. Я утримував серйозного клієнта.
  11. Сімейні обставини і хвороби.
  12. Непередбачені або екстрені обставини.
  13. Недостатньо детально спланував.
  14. Хотів спочатку перевірити ще раз.
  15. Прокрастинував.
  16. Зламалось устаткування, комп'ютера.