"Кіт вимкнув комп'ютер і все зникло": кумедні відмовки працівників під час карантину

Через пандемію COVID-19 багато компаній перевели своїх працівників на дистанційну роботу. Однак у такому режимі є і свої мінуси – менше контролю. Часто працівники шукають відмовки.
Журналісти провели опитування, аби дізнатись найчастіші причини поганого виконання роботи. У дослідженні взяли участь 62 людини.
До теми Працівники Microsoft сказали, що їм не подобається у роботі: опитування компанії
Опитування показало такий результат:
- 42% читачів часто стикаються з робочими відмовками з боку підлеглих;
- 9,7% – дуже часто чують відмовки по роботі чують;
- 45% – рідко.
Найоригінальніші відмовки
У серйозній роботі бувають і дивні, безглузді та моментами смішні відмовки про невиконану або невчасно зроблену роботу.
- Я не зробила фото в, тому що боялася грози, дощу.
- Кіт вимкнув комп'ютер, тому все зникло.
- Я не встигаю відповідати на твої питання (через 2 дні після питання).
- Терміново потрібно було виїхати до бабусі.
- У кролика ср*ка тріснула. (Платформа RabbitMQ не витримала навантаження).
- Вдень заснув, але зараз все зроблю.
- Посадили в тюрму під час подорожі.
- Відрізав собі палець під час перерви на обід.
- Кішка вступила в фарбу і пройшлася по новій італійській плитці. Фарба нічим не відмивається, тому я не їду на роботу.
- Я заснув під час дзвінку і пропустив момент, коли мене просили це зробити.
- Приходив сантехнік.
- Не хочеться.
- Я знав що треба, але думав, що не треба.
- Пішов у "Сільпо" за вином на вечір, а потім вирішила спробувати, чи воно добре. Вино було таким крутим, що я вже не працювала.
Варто прочитати Шпагат Ван Дамма та грішні ангели: 8 найкращих реклам, які не хочеться перемикати
Найчастіші та звичні відмовки
Люди також поділилися, з якими відмовками вони стикаються на роботі найчастіше.
- Велика завантаженість за іншими проєктами.
- Не встиг.
- Забув.
- Потрібно більше часу.
- Відключили інтернет.
- Відключили світло.
- Не зрозумів завдання і забув перепитати.
- Колега не зробив свою частину роботи, від якої залежало виконання завдання.
- Операційка затягнула.
- Я утримував серйозного клієнта.
- Сімейні обставини і хвороби.
- Непередбачені або екстрені обставини.
- Недостатньо детально спланував.
- Хотів спочатку перевірити ще раз.
- Прокрастинував.
- Зламалось устаткування, комп'ютера.