Через пандемію COVID-19 багато компаній перевели своїх працівників на дистанційну роботу. Однак у такому режимі є і свої мінуси – менше контролю. Часто працівники шукають відмовки.

Журналісти провели опитування, аби дізнатись найчастіші причини поганого виконання роботи. У дослідженні взяли участь 62 людини. До теми Працівники Microsoft сказали, що їм не подобається у роботі: опитування компанії Опитування показало такий результат: 42% читачів часто стикаються з робочими відмовками з боку підлеглих;

читачів стикаються з робочими відмовками з боку підлеглих; 9,7% – дуже часто чують відмовки по роботі чують;

– чують відмовки по роботі чують; 45% – рідко. Найоригінальніші відмовки У серйозній роботі бувають і дивні, безглузді та моментами смішні відмовки про невиконану або невчасно зроблену роботу. Я не зробила фото в, тому що боялася грози, дощу.

Кіт вимкнув комп'ютер , тому все зникло.

, тому все зникло. Я не встигаю відповідати на твої питання (через 2 дні після питання).

Терміново потрібно було виїхати до бабусі.

У кролика ср*ка тріснула . (Платформа RabbitMQ не витримала навантаження).

. (Платформа RabbitMQ не витримала навантаження). Вдень заснув, але зараз все зроблю.

Посадили в тюрму під час подорожі.

під час подорожі. Відрізав собі палець під час перерви на обід.

під час перерви на обід. Кішка вступила в фарбу і пройшлася по новій італійській плитці. Фарба нічим не відмивається, тому я не їду на роботу.

і пройшлася по новій італійській плитці. Фарба нічим не відмивається, тому я не їду на роботу. Я заснув під час дзвінку і пропустив момент, коли мене просили це зробити.

під час дзвінку і пропустив момент, коли мене просили це зробити. Приходив сантехнік.

Не хочеться.

Я знав що треба, але думав, що не треба.

Пішов у "Сільпо" за вином на вечір, а потім вирішила спробувати, чи воно добре. Вино було таким крутим, що я вже не працювала. Варто прочитати Шпагат Ван Дамма та грішні ангели: 8 найкращих реклам, які не хочеться перемикати Найчастіші та звичні відмовки Люди також поділилися, з якими відмовками вони стикаються на роботі найчастіше. Велика завантаженість за іншими проєктами. Не встиг. Забув. Потрібно більше часу. Відключили інтернет. Відключили світло. Не зрозумів завдання і забув перепитати. Колега не зробив свою частину роботи, від якої залежало виконання завдання. Операційка затягнула. Я утримував серйозного клієнта. Сімейні обставини і хвороби. Непередбачені або екстрені обставини. Недостатньо детально спланував. Хотів спочатку перевірити ще раз. Прокрастинував. Зламалось устаткування, комп'ютера.