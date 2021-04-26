Оригінальна реклама: у небі над Шанхаєм з'явився гігантський QR-код

Cотні дронів запалили нічне небо Шанхаю світловим шоу, по завершенню якого з'явився гігантський QR-код. Його можна було відсканувати.

QR-код широко застосовують у Китаї: щоб додати когось у друзі в соцмережі чи оплатити продукти на ринку. Тож компанії змагаються у креативності як привабити увагу клієнтів до їхнього QR-коду.

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Найбільший QR-код в історії

Нещодавно над Шанхаєм з'явився рекламний щит у повітрі. Його "повісила" Bilibili на честь першої річниці випуску японської гри Princess Connect! Re: Занурення. Це китайська компанія, що надає стрімінговий сервіс з аніме, відео та ігор.

Декому ця реклама припала до душі, а деякі критики порівняли її з наповненим рекламою світом Blade Runner 2049 (Той, хто біжить по лезу 2049), де масивна голографічна реклама змагається за увагу людей і постійно штовхає їх купувати та споживати більше.



Реклама у фільмі "Той, хто біжить по лезу 2049" / Фото Flickr

У шоу, яке влаштували над Шанхаєм, 1500 дронів з підсвічуванням сформувались у логотип гри та персонажів, перш ніж перетворитися на QR-код. Відсканувавши його, користувачі переходили на головну сторінку компанії.

Це не вперше компанія будує свою рекламну кампанію навколо QR-кодів. Минулого року Bilibili надрукувала QR-коди на рекламних щитах автобусних зупинок Шанхаю та розмістила гігантський QR-код біля власної офісної будівлі.



Реклама компанії Bilibili у Шанхаї / Фото твітер John Pathfinder Lester

Шоу з дронів для китайських споживачів – теж не в новинку: