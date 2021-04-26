Cотні дронів запалили нічне небо Шанхаю світловим шоу, по завершенню якого з'явився гігантський QR-код. Його можна було відсканувати.

QR-код широко застосовують у Китаї: щоб додати когось у друзі в соцмережі чи оплатити продукти на ринку. Тож компанії змагаються у креативності як привабити увагу клієнтів до їхнього QR-коду.

Цікаво Шпагат Ван Дамма та грішні ангели: 8 найкращих реклам, які не хочеться перемикати

Найбільший QR-код в історії

Нещодавно над Шанхаєм з'явився рекламний щит у повітрі. Його "повісила" Bilibili на честь першої річниці випуску японської гри Princess Connect! Re: Занурення. Це китайська компанія, що надає стрімінговий сервіс з аніме, відео та ігор.

Декому ця реклама припала до душі, а деякі критики порівняли її з наповненим рекламою світом Blade Runner 2049 (Той, хто біжить по лезу 2049), де масивна голографічна реклама змагається за увагу людей і постійно штовхає їх купувати та споживати більше.



Реклама у фільмі "Той, хто біжить по лезу 2049" / Фото Flickr

У шоу, яке влаштували над Шанхаєм, 1500 дронів з підсвічуванням сформувались у логотип гри та персонажів, перш ніж перетворитися на QR-код. Відсканувавши його, користувачі переходили на головну сторінку компанії.

Це не вперше компанія будує свою рекламну кампанію навколо QR-кодів. Минулого року Bilibili надрукувала QR-коди на рекламних щитах автобусних зупинок Шанхаю та розмістила гігантський QR-код біля власної офісної будівлі.



Реклама компанії Bilibili у Шанхаї / Фото твітер John Pathfinder Lester

Шоу з дронів для китайських споживачів – теж не в новинку:

Пожежна служба міста таким чином залучила новобранців – дрони перетворилися у форму пожежної машини.

Розкішні бренди, включаючи Coach та Bulgari, також розмістили свої логотипи в небі за допомогою дронів.

Китайські шанувальники південнокорейської реперки Lisa заплатили за шоу дронів, яке відобразило її ім'я.

Проводите акцію та хочете привабити клієнтів? Розкажіть про неї SMS розсилкою саме на тих, кому вона бути найцікавішою – за допомогою Big Data від Київстар Бізнес та платформи для самостійних SMS розсилок Business Data Solution.