В Oriflame одумалися: припиняють інвестиції і закриють онлайн-продажі у Росії

В Oriflame, де раніше оголосили зухвале рішення залишитися у Росії, схоже, одумалися. Компанія скоротить свою діяльність в країні-терористці.

У пресслужбі шведської косметичної компанії заявили, що війна Росії проти України унеможливлює продовження бізнесу Oriflame в Росії "у його нинішньому вигляді".

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У країні-агресорці Oriflame призупиняє інвестиції, навчання та інші заходи. Водночас онлайн-продажів продукції компанії на російському ринку також не буде. При цьому поки не йдеться про повний вихід компанії з російського ринку.

Oriflame не відмовлявся від "бізнесу на крові"

З чим пов'язана раптова зміна позиції – не зазначили, адже раніше в Oriflame заперечували будь-яку можливість відмови від фактично "бізнесу на крові" – роботи на ринку Росії, яка вбиває українців та нехтує абсолютно всіма міжнародними законами.

Генеральний директор Oriflame Магнус Бреннстрьом заявляв: Oriflame не наважується припиняти продаж засобів росіянам. Аргументували це тим, мовляв, мають на меті підтримувати консультантів, "єдиним джерелом доходу яких є продаж косметики Oriflame".

Зауважте, що більшість всесвітньо відомих брендів масово покидають російський ринок через війну, яку Росія розпочала проти України. Зокрема, серед них – косметичний гігант Estee Lauder, бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci та Chanel.

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