Oreo відкрив перше кафе за 109-річну історію бренду: фото, відео
Джерело:Adweek
Палкі шанувальники печива всесвітньо відомого бренду Oreo отримали нове місце для паломництва. Компанія відкрила перше за 109-річну історію Oreo брендове кафе у незвичному форматі з купою несподіванок.
Щоправда, поринути у брендову атмосферу та насолодитись смаколиками компанії, фанати на сьогодні можуть лише у США. Перший монобрендовий заклад Oreo відкрили у торговому центрі American Dream Mall в місті Іст-Ратерфорд, штат Нью-Джерсі.
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З моменту свого створення Oreo Cafe завжди прагне створити для шанувальників Oreo веселу і захоплюючу атмосферу. Сенсаційні десерти та єдині у своєму роді товари: пріоритети унікального способу втілення бренду Oreo,
– повідомляє директор з ліцензування та маркетингу торгового центру Джастін Клінгер
Меню із таємною стравою
Кафе, робота над яким велася вже давно, пропонує меню з десертів, натхнених брендом Oreo: від чизкейка до молочних коктейлів. В меню від самого початку анонсувалась і таємна пропозиція, якою, як з'ясувалося, став Oreo Donut S'Morewich.
Oreo тримала вигляд Donut S'Morewich в секреті, до моменту презентації кафе у соціальних мережах на початку цього тижня.
Цілий всесвіт Oreo
Але кафе не було б фірмовим кафе без розмаїття брендованих товарів. Зараз у кафе Oreo продається все – від сумок та одягу до ароматичних свічок.
Oreo тримає руку на пульсі актуальних трендів маркетингу
Наприкінці минулого року бренд запустив несподівану колаборацію із всесвітньо відомою співачкою Леді Гага, та випустив лімітовано партію печива із зелено-рожевою начинкою.
Дивіться відео від Леді Гага
А зараз, завдяки появі монобрендового кафе, у компанії впевнені, що їх ініціатива є новим унікальним форматом для шанувальників, які неодмінно захочуть спробувати один з унікальних десертів або придбати брендовані сувеніри.Нагадаємо, що перша партія печива Oreo була випущена у Нью-Йорку у 1912 році. Зараз компанія виготовляє щорічно понад 40 мільярдів одиниць печива.