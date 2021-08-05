Щоправда, поринути у брендову атмосферу та насолодитись смаколиками компанії, фанати на сьогодні можуть лише у США. Перший монобрендовий заклад Oreo відкрили у торговому центрі American Dream Mall в місті Іст-Ратерфорд, штат Нью-Джерсі.

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З моменту свого створення Oreo Cafe завжди прагне створити для шанувальників Oreo веселу і захоплюючу атмосферу. Сенсаційні десерти та єдині у своєму роді товари: пріоритети унікального способу втілення бренду Oreo,

– повідомляє директор з ліцензування та маркетингу торгового центру Джастін Клінгер

Меню із таємною стравою

Кафе, робота над яким велася вже давно, пропонує меню з десертів, натхнених брендом Oreo: від чизкейка до молочних коктейлів. В меню від самого початку анонсувалась і таємна пропозиція, якою, як з'ясувалося, став Oreo Donut S'Morewich.

Таємна страва від Oreo / Фото Twitter

Oreo тримала вигляд Donut S'Morewich в секреті, до моменту презентації кафе у соціальних мережах на початку цього тижня.

Цілий всесвіт Oreo

Але кафе не було б фірмовим кафе без розмаїття брендованих товарів. Зараз у кафе Oreo продається все – від сумок та одягу до ароматичних свічок.

Брендові речі Oreo доступні для придбання / Фото Twitter

Oreo тримає руку на пульсі актуальних трендів маркетингу

Наприкінці минулого року бренд запустив несподівану колаборацію із всесвітньо відомою співачкою Леді Гага, та випустив лімітовано партію печива із зелено-рожевою начинкою.

Дивіться відео від Леді Гага

А зараз, завдяки появі монобрендового кафе, у компанії впевнені, що їх ініціатива є новим унікальним форматом для шанувальників, які неодмінно захочуть спробувати один з унікальних десертів або придбати брендовані сувеніри.

Нагадаємо, що перша партія печива Oreo була випущена у Нью-Йорку у 1912 році. Зараз компанія виготовляє щорічно понад 40 мільярдів одиниць печива.