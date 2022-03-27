Центр протидії дезінформації при РНБО України виявив як мінімум 64 фармацевтичні компанії, які залишилися вести свій бізнес в Росії.

До теми Антигерої сучасності: світові компанії яких країн продовжують працювати у Росії без обмежень

Експерти поділили ці компанії за країнами походження. Найбільше таких – зі США. Одразу 15 американських фармацевтичних компаній продовжують свою роботу в країні-агресорі. Це такі компанії, як:

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.

Ще 9 компаній – з Німеччини:

Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG

На третьому місці за кількістю фармацевтичних компаній в Росії – Індія, 6 компаній:

Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd

По чотири компанії – з Франції, Швейцарії та Великобританії:

французькі Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare

швейцарські Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (спільно з Австрією)

британські GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited

Також на ринку РФ залишись 3 італійські фармацевтичні компанії:

Recordati, Zambon, Alfasigma S.p.A.

П'ять країн мають по дві компанії, які й далі сплачують податки в Росії

японські Takeda та Astellas Pharma Inc.

чеські PRO.MED.CS Praha a.s. та Zentiva,

румунські Rompharm та Biotehnos,

ірландські Aspen Pharma Ireland Ltd та BioMarin,

латвійські Grindeks та Olainfarm AS

Ще дев'ять компаній – єдині представники своїх країн на фармацевтичному ринку в Росії

ізраїльська Teva,

словенська KRKA,

угорська Gedeon Richter,

данська Novo Nordisk,

болгарська Sopharm,

боснійська Bosnalijek,

канадська PharmaMed,

хорватська Belupo,

бельгійська UCB

Не обійтися без іноземних компаній?

Як пояснюють представники фармацевтичного бізнесу, вони частково обмежили постачання деяких ліків до Росії, але згідно з нормами міжнародного права, ці обмеження не поширюються на ліки, необхідні хворим на рак чи діабет та низку інших медикаментів.

Але російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін вже неодноразово заявляв, що на Росії працює понад 600 підприємств, готових здійснити імпортозаміщення із виробництва лікарських препаратів, зокрема життєво важливих.

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Податки для вбивства

В Україні Росія з 24 лютого вчиняє злочини проти людства, вбиваючи чоловіків, людей похилого віку, жінок та навіть дітей. Зокрема, російські окупанти вбили 136 дітей і поранили майже 200.

"Залишаючись працювати на російському ринку, фармацевтичні компанії допомагають виживати російському населенню, але водночас вони фактично фінансують збройну агресію РФ проти України. Сплачуючи податки, вони сприяють придбанню агресором нових ракет та бомб, що падатимуть на українських дітей та руйнуватимуть лікарні та школи", – наголосили в Центрі протидії дезінформації.