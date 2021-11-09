Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США величезні надходження: названо суму

Непартійний об'єднаний комітет США з оподаткування заявив, що новий податок для багатіїв протягом 10 років принесе у державну скарбничку 557 мільярдів доларів. Така сума дозволить повністю покрити витрати на новий законопроєкт про інфраструктуру, який влада країни нещодавно прийняла.

Додатково оподатковувати мільярдерів раніше запропонував сенатор штату Орегон Рон Вайден. Таким чином він прагне компенсувати заплановані президентом Байденом витрати на розвиток соціальних програм. Однак деякі мільярдери, зокрема Леон Куперман та Ілон Маск, гостро розкритикували таку ініціативу влади.

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Новий податок для мільярдерів у США

Сенатор Вайден запропонував ввести податок на дохід мільярдерів як метод компенсації витрат на соціальні ініціативи та значно вирівняти податкове навантаження всередині країни. Згідно з даними його відомства, вже за перші 5 років оподаткування багатії поповнять державний бюджет на 346,2 мільярда доларів.

Це однозначно вказує на те, якою мірою податковий кодекс є непристосованим, щоб справедливо оподатковувати багатіїв або гарантувати, що вони взагалі бодай щось платять до державної скарбнички. Робітничому класу Америки, зокрема медсестрам та пожежникам, справедливо відчувати відразу у такій ситуації,

– заявив Рон Вайден.

Ілон Маск розкритикував ініціативу сенатора наприкінці жовтня: "У них закінчуються гроші інших людей, тож вони тепер полюють за нами", – написала найбагатша людина світу у твітері.

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Тим часом дослідження питання з боку Білого дому показало, що з урахуванням нереалізованих прибутків, 400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток.

До слова, пропозиція Вайдена щодо нових умов оподаткування націлена на близько 700 мільярдерів – усіх тих, хто заробляє понад 100 мільйонів доларів на рік або ж володіє щонайменше 1 мільярдом протягом 3 років поспіль.

За оцінками економіста Габріеля Цукмана, за умов прийняття нових умов оподаткування, лише перші 10 мільярдерів зі списку найбагатших у США будуть зобов'язані виплатити державі 275 мільярдів доларів.