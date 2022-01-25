За липень – вересень 2021 року українські онлайн-ритейлери на міжнародних майданчиках у середньому заробили 9 860 доларів (3 290 доларів на місяць). Про це свідчать результати дослідження платіжної платформи Payoneer.

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В яких українських містах онлайн-ритейлери заробляють найбільше

Лідерами за рівнем доходів від онлайн-торгівлі на міжнародних майданчиках у 2021 році стали львів'яни. За третій квартал вони у середньому заробили 13 390 доларів. Далі рейтинг виглядає так:

Київ – у середньому 12 550 доларів за липень – вересень 2021 року;

Одеса – 10 940 доларів;

Харків – 8 550 доларів;

Дніпро – 8 320 доларів.

Зазначається, що серед усіх видів заробітку на міжнародних ринках онлайн-торгівля приносить українцям найвищі доходи.

Нагадаємо, що заробітки українських фрилансерів та IT-компаній також помітно зросли протягом 2021 року. Так, у третьому кварталі середній дохід фрилансерів становив 3 720 доларів, а IT-компаній – 4 390 доларів.