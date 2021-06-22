SoftBank, Tencent і інші провідні інвестори роблять ставку на те, що наступна велика компанія у сфері онлайн-освіти з'явиться саме у Європі.

Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

За даними CB Insights, це означає, що GoStudent – перший в Європі освітній єдиноріг, тобто стартап, вартість якого оцінюється не менше ніж в 1 мільярд доларів, у сфері освітніх технологій.

Секрети успіху GoStudent

Компанія GoStudent була заснована у 2016 році австрійським підприємцем Феліксом Освальдом, який був натхненний практичними уроками математики від свого діда ще до того, як він почав вчитися в школі.

У нього була здатність викладати математику так, щоб це було дуже цікаво та доступно. Одна з найбільших проблем в освіті – це відсутність доступу до чудових вчителів,

– сказав Освальд в інтерв'ю CNBC, пригадуючи уроки дідуся.

Що таке GoStudent? GoStudent – це онлайн-сервіс, який зв'язує учнів у віці від шести до 19 років з приватними репетиторами. Компанія продає батькам місячні абонементи на репетиторство, отримуючи комісійну частку від заробітку репетиторів. Вартість занять в GoStudent становить від 20 до 32 доларів США на місяць.

Фелікс Освальд, який отримав ступінь бакалавра з математики в 18 років, каже, що зараз його компанія продає 400 000 занять в місяць, а за останні 12 місяців продажі зросли на 700%. GoStudent планує подвоїти кількість щомісячних сесій на своїй платформі до 800 000 до кінця 2021 року.

Бум онлайн-освітніх компаній під час пандемії

Такі онлайн-освітні компанії, як Coursera, 2U і Chegg, пережили бум під час пандемії коронавірусу, оскільки обмеження на доступ до освіти змусили 1,5 мільярда дітей по всьому світу перейти на дистанційне навчання. Однак, за словами Фелікса Освальда, закриття шкіл під час пандемії COVID-19 призвело до зниження попиту на послуги "додаткового" навчання, такі як пропонує GoStudent.

З іншого боку, повністю змінилося ставлення до онлайн навчання в цілому. Раптово батьки, які вкрай скептично ставилися до онлайн навчання до пандемії, тепер, принаймні, дають йому шанс і пробують його використати в освіті дітей.

– наголошує засновник GoStudent.

Фелікс Освальд планує розширення ринків GoStudent / Фото Medium

Проблеми та скандали у GoStudent

GoStudent стверджує, що перевіряє всіх репетиторів на своєму сайті, при цьому сам Фелікс Освальд описує процес подачі заявки як "досить жорсткий". За його словами, тільки 8% кандидатів в репетитори з математики вдається отримати право вести уроки на GoStudent.

Однак на початку цього року GoStudent все ж таки втрапив у халепу після того, як з'ясувалося, що 60-річний учитель, якому заборонили викладати, тому що він продав підлітку свої оголені фотографії, проводив уроки на платформі. Компанія GoStudent заявила, що цей учитель назвався вигаданим ім'ям і був видалений з сервісу після того, як компанія дізналася про це.

Плани щодо розширення

Свіжі грошові вливання в GoStudent були зроблені під керівництвом DST Global, інвестора компаній світового рівня. Залучивши на сьогодні в цілому майже 350 мільйонів доларів компанія GoStudent планує до кінця літа 2021 року вийти за межі Європи, де вона представлена ​​в 15 країнах, і вийти на інші ринки, такі як Мексика і Канада.

За словами Фелікса Освальда, ще однією потенційною метою географічного розширення компанії є Азія. "Цікавими можливостями" він назвав Філіппіни, Індонезію і Малайзію. Однак він виключив можливість експансії в такі країни, як Китай і Індія, де вже працюють такі відомі гравці у сфері електронного навчання, як Yuanfudao і Byju's.

Компанія GoStudent також заявила, що буде нарощувати штат співробітників і має намір до кінця року майже подвоїти число своїх співробітників по всьому світу з 600 до 1000 осіб.

Скоро отримуєте диплом, але не можете знайти роботу через брак досвіду? Розірве це коло невдач оплачуване стажування за програмою STARt Yourself від Київстар. Серед напрямів: технічний, фінанси, ІТ, SMM, Digital, HR. Заповніть заявку до 29 червня й розпочніть свою кар’єру вже зараз.