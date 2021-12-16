Reddit ще не визначила кількість акцій, які вона виставить на продаж, і ціновий діапазон розміщення. Станом на жовтень 2020 року легендарний форум з 16-річною історією налічував близько 52 мільйони активних користувачів на день і понад 100 тисяч саб-реддітів (окремих форумів на вузьку тематику).

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Reddit хоче стати публічною компанією

Форум пережив шалене зростання завдяки роздрібним інвесторам, які активно дописували на саб-реддітах, обмінюючись порадами з торгівлі акціями. За підсумками другого кварталу 2021 року Reddit прозвітував про дохід у 100 мільйонів доларів від реклами.

У березні компанія найняла на роботу першого за власну історію існування фінансового директора, що свідчило про бажання Reddit стати публічною. Ним став Дрю Воллеро, який раніше працював над IPO Snap.

У серпні Reddit залучила 410 мільйонів доларів інвестицій при оцінці у 10 мільярдів. Генеральний директор Стів Хаффман пояснив, що залучені кошти дали компанії більше часу, щоб вирішити, коли і як стати публічною.

До слова, за даними Crunchbase, з моменту запуску форуму у 2005 році Reddit залучила інвестиції загальною сумою 1,3 мільярда доларів.