Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Вона зазначила, що такі дії окупантів є порушенням прав людини і Женевської конвенції.

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Окупанти лякають енергодарців, що ніколи не вийдуть з міста

На блокпостах росіян, розміщених на виїздах з Енергодару, окупанти роздають українцям цинічні листівки із закликами скоритися так званій "новій владі".

Возврата к прежнему неонацистскому режиму не будет. Россия пришла в ваш регион навсегда и никуда не уйдет,

– йдеться у листівці окупантів.

Там же росіяни пишуть, що в Енергодарі сформовано так званий "орган місцевого самоврядування", і тепер, щоб займатись торгівлею, потрібно сплачувати окупантам "податки". Щоб вести бізнес, домовлятись підприємцям потрібно начебто безпосередньо із самопроголошеним "главою адміністрації" і зрадником України Андрієм Шевчиком.

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До слова, місцевих підприємців 15 квітня окупанти "запросили" у будівлю міської ради, щоб начебто обговорити "нові правила" реєстрації бізнесу та оподаткування підприємницької діяльності.

Листівка, яку окупанти роздають мешканцям Енергодару / Фото Людмила Денісова

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