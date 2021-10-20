Окрім кредитування, держава не надасть підтримки бізнесу, – міністр Марченко про бюджет
20 жовтня 2021 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У бюджеті-2022 не передбачено інших форм підтримки бізнесу, окрім кредитування. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді під час обговорення проєкту держбюджету на наступний рік.
За словами міністра, єдиний механізм підтримки бізнесу – це компенсації відсоткових ставок за кредитами та програма з кредитування бізнесу "5–7–9". Станом на 20 жовтня вже видано близько 65 мільярдів гривень кредитів за цією програмою.
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Інших прямих форм підтримки бізнесу нема і не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, який має фінансувати розвиток бізнесу,
– заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як держава кредитує бізнес:
- рефінансування кредитів під 0% ставку;
- нові кредити в рамках програми "5–7–9".
Що відомо про програму "5–7–9"Це програма доступних кредитів для бізнесу яку запустили 3 лютого 2020 року. Мета програми – підтримка інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки. Ставка кредиту становить 5, 7 та 9% в залежності від обсягу річного доходу та кількості нових робочих місць, які готовий створити бізнес.
Бюджет-2022: головне
- Верховна Рада 20 жовтня схвалила проєкт бюджету на 2022 рік у першому читанні. За нього проголосували 264 нардепи.
- До другого читання Мінфін повинен розглянути правки проєкту. Профільний комітет рекомендував врахувати повністю або частково 1501 пропозицію, а відхилити – 1783.