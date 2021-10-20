За словами міністра, єдиний механізм підтримки бізнесу – це компенсації відсоткових ставок за кредитами та програма з кредитування бізнесу "5–7–9". Станом на 20 жовтня вже видано близько 65 мільярдів гривень кредитів за цією програмою.

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Інших прямих форм підтримки бізнесу нема і не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, який має фінансувати розвиток бізнесу,

– заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як держава кредитує бізнес:

рефінансування кредитів під 0% ставку;

нові кредити в рамках програми "5–7–9".

Що відомо про програму "5–7–9" Це програма доступних кредитів для бізнесу яку запустили 3 лютого 2020 року. Мета програми – підтримка інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки. Ставка кредиту становить 5, 7 та 9% в залежності від обсягу річного доходу та кількості нових робочих місць, які готовий створити бізнес. Це програма доступних кредитів для бізнесу яку запустили 3 лютого 2020 року. Мета програми – підтримка інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки. Ставка кредиту становить 5, 7 та 9% в залежності від обсягу річного доходу та кількості нових робочих місць, які готовий створити бізнес.

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