Не зарплатою єдиною: для чого працівникам офісна бібліотека і що таке Book Box

4 березня 2021 , 15:17
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Джерело:

Ain

Компаніям важливо не лише заробляти гроші та виплачувати зарплати своїм працівникам. Варто також звернути увагу на те, як розвиваються та об'єднуються люди у команді. Компаніям необхідно піклуватися про своїх співробітників. Один з гарних методів – офісна бібліотека.

Через COVID-19 керівники змушені по-іншому піклуватись про працівників. До прикладу, гучні корпоративи – точно не є гарною ідеєю для розваг у період пандемії. Співробітники звикли до роботи онлайн. Варто звернути увагу й на програми читання.

Цікаво Власники бізнесу повинні знати про це, перш ніж реагувати на протести клієнтів

Чому читати – важливо

Ще у 2000-их роках компанії почали активно працювати з читанням. До прикладу, такі:

  • Nike;
  • Zappos;
  • Netflix;
  • Amazon.

Ці компанії назвали читання книг найкращою базою для постійного навчання.

До такого ж методу вдалася компанія Microsoft. У 2014 році головний виконавчий директор Сатья Наделла хотів трансформувати культуру компанії – почав робити це саме з читання. Наделла ввів книжкову програму для менеджерів.

Довідка. У 2020 році вчені в США доказали, що співробітники компаній, які читають, краще справляються зі стресом. Ці люди частіше відчувають повагу і турботу з боку компанії. Також вони краще генерують ідеї та комунікують з колегами.

Перший крок до читання

Щоб запровадити в офісі таку традицію – необхідно дати всім колегам зручний доступ до великого вибору книг. Якщо книгу буде зручно отримати, тоді значно більше співробітників читатимуть. Дуже часто компанія ставить бар'єр – до прикладу, запроваджує правило про необхідність просити HR про покупку книги. Це погана ідея, адже працівники не захочуть так ускладнювати собі життя.

► Як не потрібно робити

  • Не займайтесь піратством – красти книжки і скидати їх в загальний чат точно не найкраща ідея. Піратство може виправдати лише бідного. Однак якщо це робить компанія – це неповага до співробітників.
  • Не використовуйте книги як декорації – не варто прикрашати ними полички в офісі. Хороша бібліотека – порожня бібліотека.
  • Не влаштовуйте вівтар офісного буккросингу. Якщо книги приноситимуть самі ж працівники – це точно не піклування з боку компанії. Ще один нюанс – книги на буккросинг приносять не першої новизни і корисності.

► Як потрібно робити

  • У бібліотеці повинні бути книги різних жанрів та різними мовами. Насамперед українською та англійською.
  • Асортимент потрібно постійно оновлювати. Для цього варто призначити людину або цілий відділ, які займатимуться закупівлями, обігом та обліком книг.
  • Кожна книга повинна бути в багатьох примірниках. Це дасть змогу читати більшій кількості працівників.
  • Варто слідкувати за вподобаннями та реакцією людей в компанії.

Цікаво! Щоб не купувати тисячі книг, можна просто забезпечити колег доступом до величезної бібліотеки Book Box. Це найпопулярніша бібліотека для компаній в Україні. Нею користуються таки компанії: Philips, Red Bull, Kernel, Abbot, Unilever, Borjomi.

Головне про Book Box для компаній

  1. Сервіс надає доступ до десятків тисяч книг різних жанрів: від бізнес-літератури до коміксів.
  2. Також працюють безлімітні доставки в будь-який населений пункт України.
  3. У працівників компаній є змога самостійно обрати книги на сайті та читати.

Офісна бібліотека – повноцінний інструмент для розвитку, піклування та об'єднання людей в команду.