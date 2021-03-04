Не зарплатою єдиною: для чого працівникам офісна бібліотека і що таке Book Box

Компаніям важливо не лише заробляти гроші та виплачувати зарплати своїм працівникам. Варто також звернути увагу на те, як розвиваються та об'єднуються люди у команді. Компаніям необхідно піклуватися про своїх співробітників. Один з гарних методів – офісна бібліотека.

Через COVID-19 керівники змушені по-іншому піклуватись про працівників. До прикладу, гучні корпоративи – точно не є гарною ідеєю для розваг у період пандемії. Співробітники звикли до роботи онлайн. Варто звернути увагу й на програми читання.

Цікаво Власники бізнесу повинні знати про це, перш ніж реагувати на протести клієнтів

Чому читати – важливо

Ще у 2000-их роках компанії почали активно працювати з читанням. До прикладу, такі:

Nike;

Zappos;

Netflix;

Amazon.

Ці компанії назвали читання книг найкращою базою для постійного навчання.

До такого ж методу вдалася компанія Microsoft. У 2014 році головний виконавчий директор Сатья Наделла хотів трансформувати культуру компанії – почав робити це саме з читання. Наделла ввів книжкову програму для менеджерів.

Перший крок до читання

У 2020 році вчені в США доказали, що співробітники компаній, які читають, краще справляються зі стресом. Ці люди частіше відчувають повагу і турботу з боку компанії. Також вони краще генерують ідеї та комунікують з колегами.

Щоб запровадити в офісі таку традицію – необхідно дати всім колегам зручний доступ до великого вибору книг. Якщо книгу буде зручно отримати, тоді значно більше співробітників читатимуть. Дуже часто компанія ставить бар'єр – до прикладу, запроваджує правило про необхідність просити HR про покупку книги. Це погана ідея, адже працівники не захочуть так ускладнювати собі життя.

► Як не потрібно робити

Не займайтесь піратством – красти книжки і скидати їх в загальний чат точно не найкраща ідея. Піратство може виправдати лише бідного. Однак якщо це робить компанія – це неповага до співробітників.

– красти книжки і скидати їх в загальний чат точно не найкраща ідея. Піратство може виправдати лише бідного. Однак якщо це робить компанія – це неповага до співробітників. Не використовуйте книги як декорації – не варто прикрашати ними полички в офісі. Хороша бібліотека – порожня бібліотека.

– не варто прикрашати ними полички в офісі. Хороша бібліотека – порожня бібліотека. Не влаштовуйте вівтар офісного буккросингу. Якщо книги приноситимуть самі ж працівники – це точно не піклування з боку компанії. Ще один нюанс – книги на буккросинг приносять не першої новизни і корисності.

► Як потрібно робити

У бібліотеці повинні бути книги різних жанрів та різними мовами . Насамперед українською та англійською.

. Насамперед українською та англійською. Асортимент потрібно постійно оновлювати. Для цього варто призначити людину або цілий відділ, які займатимуться закупівлями, обігом та обліком книг.

Для цього варто призначити людину або цілий відділ, які займатимуться закупівлями, обігом та обліком книг. Кожна книга повинна бути в багатьох примірниках. Це дасть змогу читати більшій кількості працівників.

Це дасть змогу читати більшій кількості працівників. Варто слідкувати за вподобаннями та реакцією людей в компанії.

Цікаво! Щоб не купувати тисячі книг, можна просто забезпечити колег доступом до величезної бібліотеки Book Box. Це найпопулярніша бібліотека для компаній в Україні. Нею користуються таки компанії: Philips, Red Bull, Kernel, Abbot, Unilever, Borjomi.

Головне про Book Box для компаній

Сервіс надає доступ до десятків тисяч книг різних жанрів: від бізнес-літератури до коміксів. Також працюють безлімітні доставки в будь-який населений пункт України. У працівників компаній є змога самостійно обрати книги на сайті та читати.

Офісна бібліотека – повноцінний інструмент для розвитку, піклування та об'єднання людей в команду.