Не зарплатою єдиною: для чого працівникам офісна бібліотека і що таке Book Box

Джерело:Ain
Компаніям важливо не лише заробляти гроші та виплачувати зарплати своїм працівникам. Варто також звернути увагу на те, як розвиваються та об'єднуються люди у команді. Компаніям необхідно піклуватися про своїх співробітників. Один з гарних методів – офісна бібліотека.
Через COVID-19 керівники змушені по-іншому піклуватись про працівників. До прикладу, гучні корпоративи – точно не є гарною ідеєю для розваг у період пандемії. Співробітники звикли до роботи онлайн. Варто звернути увагу й на програми читання.
Цікаво Власники бізнесу повинні знати про це, перш ніж реагувати на протести клієнтів
Ще у 2000-их роках компанії почали активно працювати з читанням. До прикладу, такі:
Ці компанії назвали читання книг найкращою базою для постійного навчання.
До такого ж методу вдалася компанія Microsoft. У 2014 році головний виконавчий директор Сатья Наделла хотів трансформувати культуру компанії – почав робити це саме з читання. Наделла ввів книжкову програму для менеджерів.Довідка. У 2020 році вчені в США доказали, що співробітники компаній, які читають, краще справляються зі стресом. Ці люди частіше відчувають повагу і турботу з боку компанії. Також вони краще генерують ідеї та комунікують з колегами.
Щоб запровадити в офісі таку традицію – необхідно дати всім колегам зручний доступ до великого вибору книг. Якщо книгу буде зручно отримати, тоді значно більше співробітників читатимуть. Дуже часто компанія ставить бар'єр – до прикладу, запроваджує правило про необхідність просити HR про покупку книги. Це погана ідея, адже працівники не захочуть так ускладнювати собі життя.
Цікаво! Щоб не купувати тисячі книг, можна просто забезпечити колег доступом до величезної бібліотеки Book Box. Це найпопулярніша бібліотека для компаній в Україні. Нею користуються таки компанії: Philips, Red Bull, Kernel, Abbot, Unilever, Borjomi.
Офісна бібліотека – повноцінний інструмент для розвитку, піклування та об'єднання людей в команду.