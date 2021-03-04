Не зарплатою єдиною: для чого працівникам офісна бібліотека і що таке Book Box
Компаніям важливо не лише заробляти гроші та виплачувати зарплати своїм працівникам. Варто також звернути увагу на те, як розвиваються та об'єднуються люди у команді. Компаніям необхідно піклуватися про своїх співробітників. Один з гарних методів – офісна бібліотека.
Джерело:Ain
Через COVID-19 керівники змушені по-іншому піклуватись про працівників. До прикладу, гучні корпоративи – точно не є гарною ідеєю для розваг у період пандемії. Співробітники звикли до роботи онлайн. Варто звернути увагу й на програми читання.
Цікаво Власники бізнесу повинні знати про це, перш ніж реагувати на протести клієнтів
Чому читати – важливо
Ще у 2000-их роках компанії почали активно працювати з читанням. До прикладу, такі:
- Nike;
- Zappos;
- Netflix;
- Amazon.
Ці компанії назвали читання книг найкращою базою для постійного навчання.
До такого ж методу вдалася компанія Microsoft. У 2014 році головний виконавчий директор Сатья Наделла хотів трансформувати культуру компанії – почав робити це саме з читання. Наделла ввів книжкову програму для менеджерів.
Перший крок до читання
Щоб запровадити в офісі таку традицію – необхідно дати всім колегам зручний доступ до великого вибору книг. Якщо книгу буде зручно отримати, тоді значно більше співробітників читатимуть. Дуже часто компанія ставить бар'єр – до прикладу, запроваджує правило про необхідність просити HR про покупку книги. Це погана ідея, адже працівники не захочуть так ускладнювати собі життя.
► Як не потрібно робити
- Не займайтесь піратством – красти книжки і скидати їх в загальний чат точно не найкраща ідея. Піратство може виправдати лише бідного. Однак якщо це робить компанія – це неповага до співробітників.
- Не використовуйте книги як декорації – не варто прикрашати ними полички в офісі. Хороша бібліотека – порожня бібліотека.
- Не влаштовуйте вівтар офісного буккросингу. Якщо книги приноситимуть самі ж працівники – це точно не піклування з боку компанії. Ще один нюанс – книги на буккросинг приносять не першої новизни і корисності.
► Як потрібно робити
- У бібліотеці повинні бути книги різних жанрів та різними мовами. Насамперед українською та англійською.
- Асортимент потрібно постійно оновлювати. Для цього варто призначити людину або цілий відділ, які займатимуться закупівлями, обігом та обліком книг.
- Кожна книга повинна бути в багатьох примірниках. Це дасть змогу читати більшій кількості працівників.
- Варто слідкувати за вподобаннями та реакцією людей в компанії.
Головне про Book Box для компаній
- Сервіс надає доступ до десятків тисяч книг різних жанрів: від бізнес-літератури до коміксів.
- Також працюють безлімітні доставки в будь-який населений пункт України.
- У працівників компаній є змога самостійно обрати книги на сайті та читати.
Офісна бібліотека – повноцінний інструмент для розвитку, піклування та об'єднання людей в команду.
Поділитися новиною