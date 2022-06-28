Одразу три великі міжнародні компанії заявили про повний вихід з російського ринку

Все більше міжнародних компаній розуміють, що не варто мати жодних справ з країною-терористкою. Whirplpool, Michelin та Kone вирішили повністю позбутись всіх своїх активів у Росії.

Раніше ці компанії вже обмежували свою діяльність на ринку країни-агресорки, зокрема припинили вливання інвестицій, імпорт готових товарів та заморозили всі нові проєкти. Проте тепер стало відомо, що вони прийняли рішення вийти з Росії повністю. 24 канал передає деталі.

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Whirlpool йде не лише з Росії

Американська Whirlpool, яка виробляє та продає побутову техніку, зокрема, під відомими брендами Indesit та Hotpoint, має намір продати свої активи турецькій Arçelik. Мовиться про акціонерне товариство "Індезіт Інтернешнл" та товариство з обмеженою відповідальністю "Вірпул РУС". Верхня межа вартості угоди при цьому складає 220 мільйонів євро.

Компанії, які підлягають придбанню, мають виробничі потужності у Липецьку, які виробляють кондиціонери та пральні машини. Там працює близько 2 500 співробітників,

– пояснили в Arçelik.

Цікаво, що "Вірпул РУС" та "Індезіт Інтернешнл", яких Whirlpool планує позбутися, ведуть свою діяльність не лише безпосередньо у Росії, але й у:

Білорусі;

Киргизстані;

Таджикистані;

Туркменістані;

Узбекистані;

Грузії;

Вірменії;

Казахстані;

Монголії;

Азербайджані.

Вихід з російського ринку Michelin

Про повний вихід з Росії 28 червня заявив також популярний французький виробник шин Michelin. У компанії зазначили, що до кінця 2022 року планують передати всі свої активи та діяльність у країні-агресорці локальним менеджерам.

Після припинення виробничої діяльності у Росії 15 березня, Michelin зараз підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво унаслідок проблем з ланцюжками постачання та у контексті загальної невизначеності. Нове керівництво (активів у Росії – ред. 24 канал) не матиме стосунку до структури Michelin,

– зазначили у французькій компанії.

Додамо, що всього на підприємствах Michelin у країні-агресорці працює понад 1 тисяча росіян, більшість – на заводі у Давидово, що поблизу Москви.

Kone також повністю йде з Росії

Долучився до флешмобу 28 червня також фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone. Компанія заявила, що угоду про передачу всіх російських активів підпишуть із локальними топменеджерами у 4 кварталі цього року. Після цього потужності Kone у Росії не матимуть до материнської компанії жодного стосунку та випускатимуть продукцію під іншим брендом.

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