Одразу 12 IT-компаній з України увійшли до рейтингу 100 найкращих аутсорсерів світу

Ціла дюжина IT-компаній і міжнародних представництв з великими офісами розробки в Україні увійшли до списку 100 найкращих аутсорсерів світу. Це рекордний показник для нашої країни за весь час існування рейтингу.

Щорічно список складає профільна організація IAOP. Він відзначає найкращих у світі постачальників аутсорсингових послуг та консультантів і має назву The Global Outsourcing.

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Компанії з України у The Global Outsourcing 2022

У цьогорічний рейтинг The Global Outsourcing потрапили такі компанії, що ведуть свою діяльність безпосередньо в Україні:

Eleks;

Infopulse;

Ciklum;

Sigma Software;

Intellias;

Computools;

Innovecs;

Intetics;

Miratech;

Softengi;

N-iX;

NIX.

До слова, рекордної кількості представників українського аутсорсу у рейтингу вдалось досягти завдяки компаніям-першопрохідцям Softengi і Comutools. Разом тим цьогоріч не потрапила до рейтингу компанія Program-Ace, що також веде свою діяльність в Україні і вважалась однією з найкращих минулого року.

Додамо, що IAOP обирає учасників списку, опираючись на оцінку за 4 критеріями: