Одразу 12 IT-компаній з України увійшли до рейтингу 100 найкращих аутсорсерів світу
Джерело:IAOP
Ціла дюжина IT-компаній і міжнародних представництв з великими офісами розробки в Україні увійшли до списку 100 найкращих аутсорсерів світу. Це рекордний показник для нашої країни за весь час існування рейтингу.
Щорічно список складає профільна організація IAOP. Він відзначає найкращих у світі постачальників аутсорсингових послуг та консультантів і має назву The Global Outsourcing.
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Компанії з України у The Global Outsourcing 2022
У цьогорічний рейтинг The Global Outsourcing потрапили такі компанії, що ведуть свою діяльність безпосередньо в Україні:
- Eleks;
- Infopulse;
- Ciklum;
- Sigma Software;
- Intellias;
- Computools;
- Innovecs;
- Intetics;
- Miratech;
- Softengi;
- N-iX;
- NIX.
До слова, рекордної кількості представників українського аутсорсу у рейтингу вдалось досягти завдяки компаніям-першопрохідцям Softengi і Comutools. Разом тим цьогоріч не потрапила до рейтингу компанія Program-Ace, що також веде свою діяльність в Україні і вважалась однією з найкращих минулого року.
Додамо, що IAOP обирає учасників списку, опираючись на оцінку за 4 критеріями:
- відгуки клієнтів;
- здобуті сертифікації і міжнародні нагороди;
- інноваційність пропонованих рішень;
- корпоративна соціальна відповідальність.