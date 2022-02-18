Щорічно список складає профільна організація IAOP. Він відзначає найкращих у світі постачальників аутсорсингових послуг та консультантів і має назву The Global Outsourcing.

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Компанії з України у The Global Outsourcing 2022

У цьогорічний рейтинг The Global Outsourcing потрапили такі компанії, що ведуть свою діяльність безпосередньо в Україні:

  • Eleks;
  • Infopulse;
  • Ciklum;
  • Sigma Software;
  • Intellias;
  • Computools;
  • Innovecs;
  • Intetics;
  • Miratech;
  • Softengi;
  • N-iX;
  • NIX.

До слова, рекордної кількості представників українського аутсорсу у рейтингу вдалось досягти завдяки компаніям-першопрохідцям Softengi і Comutools. Разом тим цьогоріч не потрапила до рейтингу компанія Program-Ace, що також веде свою діяльність в Україні і вважалась однією з найкращих минулого року.

Додамо, що IAOP обирає учасників списку, опираючись на оцінку за 4 критеріями:

  • відгуки клієнтів;
  • здобуті сертифікації і міжнародні нагороди;
  • інноваційність пропонованих рішень;
  • корпоративна соціальна відповідальність.