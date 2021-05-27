Брак персоналу: в одному з закладів McDonald's дарують iPhone тим, хто працює вже пів року

Ресторан McDonald's в штаті Іллінойс, який відчайдушно хоче залучити персонал, роздає iPhone новобранцям. Головна умова – працювати хоча б пів року.
Таку інформацію вказали на оголошеннях. Їх розвісили на будівлі закладу та поширюють у мережі.
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Умови подарунку
Співробітники повинні працювати в мережі протягом пів року, а також відповідати певним критеріям працевлаштування, щоб мати право отримати подарунок.
Співробітник одного з закладів мережі підтвердив, що вивіска – не фейк і справді належить магазину. Однак цікавим є те, що керівник ресторану не зміг пояснити критерії працевлаштування для отримання телефону.
Нестача працівників McDonald's
Представник McDonald's заявив, що мережа нарощує набір. Однак додали, що це часто трапляється саме влітку.Додамо! У штаті Флорида McDonald's навіть пропонував 50 доларів кожному, хто прийшов на співбесіду.
Окремі ресторани пропонують низку переваг. Зокрема, заохочення оплатою:
- оплата вдячності;
- бонуси за реєстрацію та реферали;
- оплачуваний вільний час.
Індустрія швидкого харчування відчуває нестачу робочої сили. Мережі ресторанів Subway та Dunkin у США навіть скорочують години роботи та закривають заклади.Проводите акцію та хочете привабити клієнтів? Розкажіть про неї SMS розсилкою саме на тих, кому вона може бути найцікавішою – за допомогою Big Data від Київстар Бізнес та платформи для самостійних SMS розсилок Business Data Solution.