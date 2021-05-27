Таку інформацію вказали на оголошеннях. Їх розвісили на будівлі закладу та поширюють у мережі.
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Умови подарунку
Співробітники повинні працювати в мережі протягом пів року, а також відповідати певним критеріям працевлаштування, щоб мати право отримати подарунок.
Співробітник одного з закладів мережі підтвердив, що вивіска – не фейк і справді належить магазину. Однак цікавим є те, що керівник ресторану не зміг пояснити критерії працевлаштування для отримання телефону.
Нестача працівників McDonald's
Представник McDonald's заявив, що мережа нарощує набір. Однак додали, що це часто трапляється саме влітку.
Окремі ресторани пропонують низку переваг. Зокрема, заохочення оплатою:
- оплата вдячності;
- бонуси за реєстрацію та реферали;
- оплачуваний вільний час.
Індустрія швидкого харчування відчуває нестачу робочої сили. Мережі ресторанів Subway та Dunkin у США навіть скорочують години роботи та закривають заклади.