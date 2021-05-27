Таку інформацію вказали на оголошеннях. Їх розвісили на будівлі закладу та поширюють у мережі.

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Умови подарунку

Співробітники повинні працювати в мережі протягом пів року, а також відповідати певним критеріям працевлаштування, щоб мати право отримати подарунок.

Співробітник одного з закладів мережі підтвердив, що вивіска – не фейк і справді належить магазину. Однак цікавим є те, що керівник ресторану не зміг пояснити критерії працевлаштування для отримання телефону.

Нестача працівників McDonald's

Представник McDonald's заявив, що мережа нарощує набір. Однак додали, що це часто трапляється саме влітку.

Додамо! У штаті Флорида McDonald's навіть пропонував 50 доларів кожному, хто прийшов на співбесіду.

Окремі ресторани пропонують низку переваг. Зокрема, заохочення оплатою:

оплата вдячності;

бонуси за реєстрацію та реферали;

оплачуваний вільний час.

Індустрія швидкого харчування відчуває нестачу робочої сили. Мережі ресторанів Subway та Dunkin у США навіть скорочують години роботи та закривають заклади.

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