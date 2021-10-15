В одному клубі з Маском і Безосом: як індієць Амбані заробив 100 мільярдів
Джерело:Bloomberg
Індієць Мукеш Амбані, найбагатша людина Азії, приєднався до Джеффа Безоса та Ілона Маска в найексклюзивнішому клубі багатіїв світу. Щоб потрапити туди, потрібно мати на рахунках 100 мільярдів доларів.
Голова індійського Reliance Industries Ltd. став 11 чоловіком у цьому клубі. Все завдяки рекордному росту акцій його компанії. Станом на 15 жовтня, Bloomberg оцінює статки Амбані в 102 мільярди доларів. З початку року він збагатився на 25,2 мільярда доларів.
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Як Мукеш Амбані збагатився
У 2005 році Амбані успадкував нафтопереробну та нафтохімічну бізнес-імперію від свого батька. Але відтоді стрімко її розвинув, розширивши бізнес й на інші сфери: роздрібну торгівлю, технології, електронну комерцію, телекомунікації тощо.
Щобільше, Амбані також трансформує й нафтову частину бізнесу. Протягом 3 років його компанія планує інвестувати близько 10 мільярдів доларів у зелену енергетику. Компанія вже нарощує обсяги з виробництва дешевшого зеленого водню. Така позиція Амбані збігається й з планами Індії стати світовим центром виробництва чистішого палива для боротьби зі зміною клімату та скорочення імпорту енергії.Попри амбітні плани, викопне паливо все ще приносить найбільше прибутку компанії, а саме 60% річного доходу.
Мукеш Амбані є лідером у створенні нових компаній з новітніми технологіями. Швидке створення масштабного бізнесу є справжнім викликом, але він продемонстрував свої можливості,
– сказав Чакрі Локапрія, головний інвестиційний директор TCG Asset Management Co.
Статки мільярдерів
- Найбагатшою людиною світу наразі є Ілон Маск зі статками у 230 мільярдів доларів, за оцінкою Bloomberg.
- У першій десятці всі чоловіки, дев'ять з яких – американці. Єдиним не американцем є француз Бернар Арно зі статками 166 мільярдів доларів.
- Збільшити кількість не американців у першій десятці світу може й Мукеш Амбані, який наразі затримався на 11 позиції у рейтингу.