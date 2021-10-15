В одному клубі з Маском і Безосом: як індієць Амбані заробив 100 мільярдів

Індієць Мукеш Амбані, найбагатша людина Азії, приєднався до Джеффа Безоса та Ілона Маска в найексклюзивнішому клубі багатіїв світу. Щоб потрапити туди, потрібно мати на рахунках 100 мільярдів доларів.

Голова індійського Reliance Industries Ltd. став 11 чоловіком у цьому клубі. Все завдяки рекордному росту акцій його компанії. Станом на 15 жовтня, Bloomberg оцінює статки Амбані в 102 мільярди доларів. З початку року він збагатився на 25,2 мільярда доларів.

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Як Мукеш Амбані збагатився

У 2005 році Амбані успадкував нафтопереробну та нафтохімічну бізнес-імперію від свого батька. Але відтоді стрімко її розвинув, розширивши бізнес й на інші сфери: роздрібну торгівлю, технології, електронну комерцію, телекомунікації тощо.

Щобільше, Амбані також трансформує й нафтову частину бізнесу. Протягом 3 років його компанія планує інвестувати близько 10 мільярдів доларів у зелену енергетику. Компанія вже нарощує обсяги з виробництва дешевшого зеленого водню. Така позиція Амбані збігається й з планами Індії стати світовим центром виробництва чистішого палива для боротьби зі зміною клімату та скорочення імпорту енергії.

Попри амбітні плани, викопне паливо все ще приносить найбільше прибутку компанії, а саме

Мукеш Амбані є лідером у створенні нових компаній з новітніми технологіями. Швидке створення масштабного бізнесу є справжнім викликом, але він продемонстрував свої можливості,

– сказав Чакрі Локапрія, головний інвестиційний директор TCG Asset Management Co.

Статки мільярдерів