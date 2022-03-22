Одні фінансують, інші працюють, а решта – воює: як бізнес бореться за перемогу України

Життя кожного українця кардинально змінилось вранці 24 лютого 2022 року. Повномасштабне російське вторгнення змусило людей згуртуватись і направити всі свої вміння і сили на захист України.

Бізнес у цій справі – не виняток. Зокрема, Київська юридична фірма VDA Group поєднала військову боротьбу з економічною. Про те, як офіси продовжують працювати, поки співробітники служать у ЗСУ, волонтерять і записуються до тероборони, 24 каналу розповів керуючий партнер компанії Євген Коломієць.

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Як компанія працює в умовах війни

З 14 адвокатів компанії троє зараз служать у Збройних Силах України, ще декілька записались до лав територіальної оборони, а решта працівників фірми намагаються поєднувати основну юридичну діяльність з волонтерством. Один зі своїх офісів компанія тимчасово реорганізувала на склад для волонтерських потреб.

Сам Євген вступив до лав Державної прикордонної служби України. Керівник компанії розповідає, що так само вчинив 8 років тому. Коли Росія тимчасово окупувала Крим, підприємець і офіцер запасу мобілізувався до прикордонників.

Піти воювати вдруге було нелегко. Зараз у мене набагато більше відповідальності, ніж у 2014 році – тоді я мав одного сина, а зараз є батьком трьох дітей,

– розповів юрист.

Євген, як багатодітний батько, не підлягав призову на військову службу, але зізнається, що саме через бажання мирного майбутнього для своїх дітей в Україні вирішив знову піти захищати Батьківщину.

Тим часом, в умовах воєнного стану, бізнес Євгена продовжує працювати. Адвокати розв'язують юридичні питання, що допомагають в обороні країни та функціонуванні нашої економіки.

Кожен українець відіграє важливу роль у життєдіяльності держави, адже своєю щоденною працею підтримує економіку України зсередини. Саме завдяки кожному українцю, який щодня сумлінно виконує свою роботу, наша держава сьогодні дає рішучу відсіч російським окупантам,

– запевнив юрист.

До слова, Євген наголосив, що важливо завжди пам'ятати – кожна війна має не лише початок, але й кінець.

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