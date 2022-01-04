Одне з найстаріших підприємств України виставили на продаж: вартість та умови приватизації

Одеський завод шампанських вин виставили на продаж. Стартова ціна об'єкта становить 87,4 мільйона гривень, а сам аукціон відбудеться 1 лютого.

На аукціон Фонд держмайна виставить 35 об'єктів нерухомості заводу, зокрема головний корпус, склади, котельні приміщення, винні сховища, резервуар тощо. Земельна ділянка, на якій розташоване майно, становить 3,6 гектара.

До теми Публічна власність по-новому: у Мінекономіки анонсували масштабну реформу держкомпаній

Умови придбання

За документацією ФДМУ, в Одеського заводу шампанських вин немає жодної протермінованої кредиторської заборгованості. Новий власник, який приватизує об'єкт, буде зобов'язаний забезпечити збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин протягом трьох років.

Що відомо про Одеський завод шампанських вин

У Фонді держмайна зазначають, що саме тут у 1899 році розпочалась історія виробництва ігристого вина в Україні. Завод звели з просторими погребами для витримки близько 2 мільйонів пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями та красивою мурованою аркою.

Продукція підприємства здобула чимало національних та міжнародних нагород, а найпершу з них – ще у 1904 році. Проте декілька разів виробництво доводилось припиняти, і востаннє це трапилось у 2018 році. Ще 30 років тому потужності підприємства були передані в оренду – відтоді держава не займалась виробництвом ігристого.

Одеський завод шампанських вин / Фото Олена Бутурлім